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01.12.2020, 14:47

Компания LG запускает приложение Каталог телевизоров LG

Компания LG запускает приложение Каталог телевизоров LG - Фото

Новое приложение LG Catalogue – это удобная альтернатива бумажному носителю, которая станет доступной в любом смартфоне

В App store и Play Market появится новое приложение – LG Catalogue. Доступный онлайн и офлайн, он поможет легко выбрать аудио-технику или телевизор по любым параметрам, а также получить онлайн-консультацию из ближайшего магазина.

Новое приложение LG Catalogue – это удобная альтернатива бумажному носителю, которая станет доступной в любом смартфоне. Мобильный каталог не только содержит подробную информацию обо всех моделях телевизоров или аудио систем, но и предлагает данные о магазинах-партнерах. Теперь каждый сможет легко выбрать для себя оптимальную модель и приобрести ее в своем регионе!

Современный цифровой формат каталога позволит пользователям знакомиться с новинками, и сравнивать характеристики существующих телевизоров по сходству или различиям. Больше не нужно серфить по разным интернет-ресурсам и путаться в данных: с новым приложением выбор будет прозрачным и уверенным.

Виртуальный Каталог телевизоров LG, который можно найти в App store и Play Market, будет содержать:

• все модели телевизоров 2020 года и аудио систем;

• характеристики и спецификации различных моделей техники;

• перечень и адреса ближайших магазинов-партнеров;

• кнопку связи для получения онлайн-консультаций.

Функционал приложения позволит фильтровать технику по ширине диагонали, разрешению или иным особенностям, чтобы сузить диапазон моделей с желаемыми параметрами. Это поможет сэкономить время и не пропустить ни одного привлекательного варианта.

Выбрали лучший телевизор или аудио, и ждете зарплаты? Добавьте в избранное! Ваше новое приложение сохранит результаты поиска и покажет их, когда вы будете готовы к покупке, или захотите продолжить ознакомление.

Новое приложение LG поможет не только легко выбрать, но и быстро купить модель, которая понравилась. Он содержит информацию обо всех магазинах-партнерах, которые реализуют технику LG. Более того, используя геолокацию, программа сама определит ваше местоположение, и предложит ближайшие торговые точки, где можно увидеть модели вживую, узнать о наличии или заказать быструю доставку домой.

Есть дополнительные вопросы? Узнать больше и купить технику можно, не выходя из дома! В приложении есть необходимые контакты промоутеров, с которыми можно связаться с помощью привычных мессенджеров (Viber или Telegram), и получить онлайн-консультацию эксперта ближайшего магазина. Новые времена требуют современных решений, и LG своевременно внедряет их через свое приложение.

Разработчики позаботились о том, чтобы использовать цифровой каталог можно было где угодно без помех. Достаточно просто сохранить его на свой смартфоне, и он будет доступен даже без интернета.

Приложение Каталог телевизоров LG станет маст хэв для поклонников техники LG, и будет полезным для тех, кто хочет познакомиться с качеством бренда!

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Теги: lg
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