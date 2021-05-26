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26.05.2021, 15:15

Компания "Монолит Будсервис" стала победителем премии "Выбор Страны" за 2020 год

Компания "Монолит Будсервис" стала победителем премии "Выбор Страны" за 2020 год - Фото

Главные принципы компании – профессионализм, целеустремленность, ответственность, строгое соблюдение законодательства в строительстве

Основными направлениями деятельности предприятия являются строительство жилых объектов "под ключ", генеральный подрядчик в строительстве объектов жилого назначения.

По словам Генерального директора Степанова С.А. "Для нашей компании отличие и награда "Выбор Страны" – это признание, успех и благодарность за нашу коллективную работу. Это награда всей нашей команды за профессионализм и веру в свои силы. Это доверие к предприятию. А также "Выбор Страны" это – огромная ответственность, поскольку мы не имеем права потерять те достижения, которые получили за годы деятельности предприятия. "Выбор Страны" – это толчок идти вперед, развиваться, стремиться к новым уровням технологического и производственного развития, выполнять работы высокого уровня сложности, не предать доверие клиентов, партнеров, коллег и всех причастных к строительной отрасли в Украине".

За период деятельности компанией как генподрядчиком успешно построены и введены в эксплуатацию ряд проектов в сферах жилищного строительства, в частности ЖК "Квартет", ЖК "Hoffmann Haus", ЖК "Липинка", ЖК "Варшавский" (І-ый микрорайон). В стадии завершения строительства такие объекты: ЖК "SEVEN", ЖК "Галактика".

ООО "Монолит Будсервис" почти за 6 лет своего существования – это стабильная и динамично развивающаяся компания, имеющая мощную материально-техническую базу, систему охраны труда и промышленной безопасности, квалифицированный персонал. Благодаря решительным, стратегическим, организованным, творческим, современным, мобильным, ответственным решением, действиям и мерам, профессионализму всей сплоченной команды, предприятие достигло высокого качества в строительной отрасли. За весь период деятельности предприятием построено 1012 851,00 квадратных метров жилья.

Коллектив предприятия насчитывает более 800 официально трудоустроенных работников различных специальностей: рабочие строительных профессий (монтажники металлоконструкций, бетонщики, арматурщики, каменщики, геодезисты, стропальщики, электросварщики ручной сварки, штукатуры, маляры, слесари-сантехники и другие), инженерно-технический состав (главные строители, начальники участков, прорабы, мастера строительных и монтажных работ, главный инженер, инженеры-сметчики, инженеры производственно-технического отдела, инженеры по охране труда), кадровый отдел, планово-экономический, операционно-бухгалтерский, юридический отделы предприятия, администрация.

Предприятие имеет государственную лицензию на осуществление работ, связанных со строительством зданий и сооружений в соответствии с государственными стандартами (класс последствий СС3), разрешение на выполнение работ повышенной опасности и / или эксплуатацию оборудования повышенной опасности, декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда.

Главные принципы компании – профессионализм, целеустремленность, ответственность, строгое соблюдение законодательства в строительстве.

ООО "Монолит Будсервис" удалось наладить прочные связи с партнерами, подрядчиками, поставщиками, службами заказчика-застройщика, которые позволяют строить качественное и комфортное жилье по доступным ценам и всегда обеспечивать сдачу домов в запланированные сроки. Предприятие развивает производственную культуру, которая является взаимосвязанной совокупностью организационно-технических, гигиенических, психофизиологических, социально-культурных, эстетических и других оптимальных условий трудовой деятельности персонала предприятия, создает условия для интенсификации деятельности персонала предприятия и повышения эффективности управленческих решений, которые принимаются.

Наше предприятие ставит своей целью совершенствование своего производственного и технического потенциала, создание новых рабочих мест, обеспечение персонала компании всеми гарантиями трудового законодательства, соблюдение и выполнение взятых на себя обязательств перед заказчиками и партнерами, коллективом, повышение уровня доверия и деловой репутации. Конечно же, основной целью является увеличение объемов строительства качественного жилья, использование передовых методов работы, соответствующих современным строительным нормам и потребностям потенциальных покупателей.

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Теги: выбор страны, Монолит Будсервис
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