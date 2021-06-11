Компания ООО "ТПК" ВСВ-Групп "получила награду" Выбор страны 2020 "

"Награда – это доказательство того, что наш труд и душевный вклад полностью оправдан. Мы не планируем останавливаться на достигнутом - хотим в дальнейшем покорять новые бизнес-высоты ".

Компания ВСВ-Групп прошла отбор экспертной комиссией премии "Выбор страны 2020" по авторской методике URSA-50. По финансовым показателям FinScore и MarketScore компания получила награду за экономическую эффективность деятельности на рынке Украины. Более 14 лет компания является лидером строительной промышленности и обеспечения комплексными решениями обустройства и защиты предприятий, зданий и придомовых территорий.

"Предоставить всем желающим качественную и доступную продукцию для обустройства территории, обеспечивать максимальный комфорт жизненного пространства" - это главная миссия ВСВ-Групп. Компания имеет четкую стратегию предоставления быстрого качественного сервиса в сочетании с современной продукцией от ведущих европейских производителей: ворота, автоматика, роллетные и солнцезащитные системы, ПВХ-завесы, шлагбаумы, перегрузочное оборудование, промышленные двери.

Мы предлагаем лучшие решения "под ключ", включающие как комплексное проектирование и консультирование клиентов по дальнейшему развитию проекту, так и поставку, а также монтаж готовых решений. Мы реализовали проекты для "Domino's Pizza", "Leroy Merlin", "Национальный центр Александра Довженко", "Novus", "Киевхлеб" и других наших партнеров.

"Получить награду "Выбор Страны"- это мотивация быть лучшими, развивать рынок и создавать качественный продукт, который будет удовлетворять потребности наших клиентов. В будущем мы планируем: расширение нашей команды, ассортимента, привлекать к сотрудничеству новых партнеров и поставщиков продукции. Также хотим расширить дилерскую сеть, чтобы компания смогла оказывать услуги максимально быстро для клиента в разных уголках страны. Наша команда очень обрадовалась полученной награде, ведь мы все вместе плодотворно работали ради такого результата. Мы этим гордимся! " – отмечает Виталий Примачек, директор ВСВ-Групп.

На рынке ВСВ-Групп стремительно развивается с 2012 года. Компания уже имеет награду "Лидер года 2017" по результатам Национального бизнес-рейтинга Украины. "Нам важно стать комплексным поставщиком обслуживания промышленных объектов. И мы прилагаем максимум усилий, чтобы реализовать это намерение как можно скорее! "- вот такие планы на будущее имеет ВСВ-Групп!