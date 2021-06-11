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11.06.2021, 16:30

Компания ООО "ТПК" ВСВ-Групп "получила награду" Выбор страны 2020 "

Компания ООО "ТПК" ВСВ-Групп "получила награду" Выбор страны 2020 " - Фото

Компания ВСВ-Групп прошла отбор экспертной комиссией премии "Выбор страны 2020" по авторской методике URSA-50

"Награда – это доказательство того, что наш труд и душевный вклад полностью оправдан.   Мы   не   планируем   останавливаться   на   достигнутом   -   хотим   в дальнейшем покорять новые бизнес-высоты ".

Компания  ВСВ-Групп  прошла  отбор  экспертной  комиссией  премии  "Выбор  страны 2020"  по  авторской  методике  URSA-50.  По  финансовым  показателям  FinScore  и MarketScore    компания    получила    награду    за    экономическую    эффективность деятельности   на   рынке   Украины.   Более   14   лет   компания   является   лидером строительной      промышленности      и      обеспечения     комплексными     решениями обустройства и защиты предприятий, зданий и придомовых территорий.

"Предоставить   всем   желающим   качественную   и   доступную   продукцию   для обустройства   территории,   обеспечивать   максимальный   комфорт   жизненного пространства"  -  это  главная  миссия  ВСВ-Групп. Компания имеет четкую стратегию предоставления    быстрого   качественного   сервиса   в   сочетании   с   современной продукцией от ведущих европейских производителей: ворота, автоматика, роллетные и солнцезащитные   системы,   ПВХ-завесы,   шлагбаумы,  перегрузочное  оборудование, промышленные двери.

Мы    предлагаем    лучшие    решения   "под   ключ",   включающие   как   комплексное проектирование и консультирование клиентов по дальнейшему развитию проекту, так и поставку,  а  также  монтаж  готовых решений. Мы реализовали проекты для "Domino's Pizza",    "Leroy    Merlin",    "Национальный    центр    Александра    Довженко",   "Novus", "Киевхлеб" и других наших партнеров.

"Получить  награду  "Выбор  Страны"-  это  мотивация  быть  лучшими,  развивать рынок   и   создавать   качественный   продукт,   который   будет   удовлетворять потребности   наших   клиентов.   В   будущем   мы   планируем:   расширение   нашей команды,   ассортимента,   привлекать   к   сотрудничеству   новых   партнеров   и поставщиков продукции. Также хотим расширить дилерскую сеть, чтобы компания смогла   оказывать  услуги  максимально  быстро  для  клиента  в  разных  уголках  страны. Наша команда очень обрадовалась полученной награде, ведь мы все вместе плодотворно  работали  ради  такого  результата. Мы этим гордимся! " – отмечает Виталий Примачек, директор ВСВ-Групп.

На  рынке  ВСВ-Групп  стремительно  развивается  с  2012  года.  Компания  уже  имеет награду  "Лидер  года  2017"  по результатам Национального бизнес-рейтинга Украины. "Нам   важно   стать   комплексным   поставщиком   обслуживания   промышленных объектов. И мы прилагаем максимум усилий, чтобы реализовать это намерение как можно скорее! "- вот такие планы на будущее имеет ВСВ-Групп!

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Теги: Выбор страны 2020, ТПК" ВСВ-Групп
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