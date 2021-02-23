Компания Самсунг презентовала новый флагман: главные преимущества Samsung Galaxy S21

Компания Самсунг не стала откладывать выход смартфонов в долгий ящик и уже в начале нынешнего года презентовала новую модель. Новый Samsung Galaxy S21 – флагман с впечатляющими возможностями. Чего только стоит 120-герцовый экран, который пока редко кто использует. Но это далеко не единственное преимущество новинки 2021 года.

Главные достоинства новой модели

Среди многочисленных преимуществ стоит отметить такие:

революционное качество фото- и видеосъемки;

отличная автономность;

оптическая стабилизация;

дисплей с показателем контрастности 2 млн к 1 (3 млн к 1 в старшей модели);

новое покрытие экрана;

несколько вариантов расцветки и т. д.

Компания Samsung в очередной раз подтвердила, что для профессиональной съемки роликов не нужна громоздкая камера. С помощью новой модели всем доступны ролики в кинематографическом качестве. Режим режиссера позволяет увидеть в отдельном окне, как будет выглядеть тот или иной кадр. И это только одна из многочисленных функций камеры. Умная электроника исправит все погрешности оператора, поэтому все ролики будут плавными и четкими, даже если съемка происходит в движении.

Подарки для покупателей

Покупатели новинки могут получить дополнительно подарки от производителя. Вместе со смартфоном мир увидели новые беспроводные наушники Buds Pro, которые выпускаются в том же цвете, что и смартфон.

Также есть возможность обзавестись GPS-трекером SmartTag. Это небольшое устройство, которое крепится на ключи, кошелек или другой ценный предмет с целью отслеживания его местоположения на экране смартфона.