UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
23.02.2021, 11:35

Компания Самсунг презентовала новый флагман: главные преимущества Samsung Galaxy S21

Компания Самсунг презентовала новый флагман: главные преимущества Samsung Galaxy S21 - Фото

Новый Samsung Galaxy S21 – флагман с впечатляющими возможностями

Компания Самсунг не стала откладывать выход смартфонов в долгий ящик и уже в начале нынешнего года презентовала новую модель. Новый Samsung Galaxy S21 – флагман с впечатляющими возможностями. Чего только стоит 120-герцовый экран, который пока редко кто использует. Но это далеко не единственное преимущество новинки 2021 года.

Главные достоинства новой модели

Среди многочисленных преимуществ стоит отметить такие:

  • революционное качество фото- и видеосъемки;
  • отличная автономность;
  • оптическая стабилизация;
  • дисплей с показателем контрастности 2 млн к 1 (3 млн к 1 в старшей модели);
  • новое покрытие экрана;
  • несколько вариантов расцветки и т. д.   

Компания Samsung в очередной раз подтвердила, что для профессиональной съемки роликов не нужна громоздкая камера. С помощью новой модели всем доступны ролики в кинематографическом качестве. Режим режиссера позволяет увидеть в отдельном окне, как будет выглядеть тот или иной кадр. И это только одна из многочисленных функций камеры. Умная электроника исправит все погрешности оператора, поэтому все ролики будут плавными и четкими, даже если съемка происходит в движении.

Подарки для покупателей

Покупатели новинки могут получить дополнительно подарки от производителя. Вместе со смартфоном мир увидели новые беспроводные наушники Buds Pro, которые выпускаются в том же цвете, что и смартфон.

Также есть возможность обзавестись GPS-трекером SmartTag. Это небольшое устройство, которое крепится на ключи, кошелек или другой ценный предмет с целью отслеживания его местоположения на экране смартфона.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: samsung galaxy s21
Еще по теме
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 