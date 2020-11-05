Компания Simcord стала лидером инновационных разработок

Современный мир — это мир технологий, который развивается с молниеносной скоростью. Поэтому основной задачей современных IT-компаний является разработка программного обеспечения, которое будет соответствовать актуальным запросам общества.

Одной из таких компаний является Simcord. Деятельность компании направлена на создание уникального программного обеспечения, в основе которого лежит многофункциональная технология распределенного реестра — блокчейн.

В наши дни большая часть активов, в число которых входят денежные средства, представленная в виде информации. Ежегодно отмечается рост активности киберпреступников, деятельность которых направлена на кражу личных данных и финансовых средств. В связи с этим защита данных является задачей с высоким приоритетом. Именно технология блокчейн позволяет защитить информацию от злоумышленников.

Понять, что же такое blockchain, можно, зная основной принцип его работы.

Технология блокчейн основывается на способе хранения данных без привязки к центральному серверу и содержит целую цепочку последовательных блоков транзакций, каждый из которых содержит информацию о предыдущем блок. Для изменения одного блока нужно изменить и все связанные с ним, что осуществить практически невозможно. Итак, достигается защита данных от подделок и мошенничества.

Все больше банков и государственных предприятий внедряют технологию блокчейн в организацию своей деятельности.

Инвесторы и экономисты предполагают, что уже в ближайшем будущем эта технология будет распространена повсеместно, поскольку существует устойчивая тенденция к реализации экономических отношений с помощью цифровых активов.

Цифровые активы составляют массивы данных, обращение которых осуществляется в распределенной реестре в форме уникального идентификатора.

Компания "Симкорд" входит в число новаторов, которые одними из первых в нашей стране оценили все преимущества технологии блокчейн.

Деятельность компании направлена на создание новых экономико-правовых моделей и аппаратно-программных комплексов, построенных на базе технологии распределенного реестра (блокчейн).

Одной из основных разработок компании Simcord есть Система Bitbon — децентрализованная система на базе распределенного реестра (блокчейн), предоставляющий своим пользователям возможность управления активами с помощью цифровых активов, без посредников, не используя деньги.

Но как этого достичь?

Главное преимущество системы — безопасность и прозрачность осуществляемых в ней транзакций. Все данные о транзакциях хранятся в распределенной реестре (блокчейни) и защищены от попыток изменения и удаления.