Компания SoftwareONE Украина стала победителем Национальной премии "Выбор Страны" 2020

Давид Асатиани, генеральный директор SoftwareONE Украина

SoftwareONE – ведущая технологическая сервисная компания с 30-летним опытом в области программного обеспечения и облачных технологий. Присутствуя в 90 странах мира, компания предоставляет услуги не только по лицензированию программного обеспечения и его закупки, но и полный цикл внедрения облачных решений и управляемых сервисов.

За последний год компания укрепила свои позиции в ТОП-500 налогоплательщиков Украины, а на глобальном уровне акции компании (SWON) стали котироваться на фондовой бирже SIX Swiss Exchange. Это означает, что компания сохраняет абсолютную прозрачность работы с заказчиками и партнерами, соблюдая на самом высоком уровне все правовые и финансовые нормы, политики конфиденциальности и высокие международные стандарты ведения бизнеса.

Премия "ВЫБОР СТРАНЫ" ежегодно вручается компаниям, которые вносят весомый вклад в развитие и будущее Украины. Благодаря авторской методике "URSA – 50" и независимой экспертной оценке, что подтверждается официальными данными государственных органов статистики Украины, SoftwareONE получила премию "ВЫБОР СТРАНЫ" 2020 за стабильные финансовые показатели, динамику роста и практический опыт в области облачных технологий.

Как надежный технологический партнер украинского бизнеса и один из самых доверенных партнеров Microsoft и других мировых производителей облачных технологий, SoftwareONE помогает компаниям разрабатывать и реализовывать свою технологическую стратегию, покупать правильное программное обеспечение и успешно разворачивать облачные сервисы по правильной цене.

Заказчики SoftwareONE в Украине – крупнейшие компании, среди которых KERNEL, UKRNAFTA, ELDORADO, NOVUS и еще более 250 украинских предприятий. А в числе клиентов глобального уровня – The World Bank, Nike, Ikea, DHL, BMW и многие другие.