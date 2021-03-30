UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
30.03.2021, 09:30

Компания SoftwareONE Украина стала победителем Национальной премии "Выбор Страны" 2020

Компания SoftwareONE Украина стала победителем Национальной премии "Выбор Страны" 2020 - Фото
Давид Асатиани, генеральный директор SoftwareONE Украина

Миссия SoftwareONE Украина – стать доверенным технологическим партнером украинского бизнеса в области облачных технологий мировых производителей

SoftwareONE – ведущая технологическая сервисная компания с 30-летним опытом в области программного обеспечения и облачных технологий. Присутствуя в 90 странах мира, компания предоставляет услуги не только по лицензированию программного обеспечения и его закупки, но и полный цикл внедрения облачных решений и управляемых сервисов.

За последний год компания укрепила свои позиции в ТОП-500 налогоплательщиков Украины, а на глобальном уровне акции компании (SWON) стали котироваться на фондовой бирже SIX Swiss Exchange. Это означает, что компания сохраняет абсолютную прозрачность работы с заказчиками и партнерами, соблюдая на самом высоком уровне все правовые и финансовые нормы, политики конфиденциальности и высокие международные стандарты ведения бизнеса.

Премия "ВЫБОР СТРАНЫ" ежегодно вручается компаниям, которые вносят весомый вклад в развитие и будущее Украины. Благодаря авторской методике "URSA – 50" и независимой экспертной оценке, что подтверждается официальными данными государственных органов статистики Украины, SoftwareONE получила премию "ВЫБОР СТРАНЫ" 2020 за стабильные финансовые показатели, динамику роста и практический опыт в области облачных технологий.

Как надежный технологический партнер украинского бизнеса и один из самых доверенных партнеров Microsoft и других мировых производителей облачных технологий, SoftwareONE помогает компаниям разрабатывать и реализовывать свою технологическую стратегию, покупать правильное программное обеспечение и успешно разворачивать облачные сервисы по правильной цене.

Заказчики SoftwareONE в Украине – крупнейшие компании, среди которых KERNEL, UKRNAFTA, ELDORADO, NOVUS и еще более 250 украинских предприятий. А в числе клиентов глобального уровня – The World Bank, Nike, Ikea, DHL, BMW и многие другие.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Выбор страны 2020, SoftwareONE Украина
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 