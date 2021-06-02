Компания "Тотал Украина" получила награду "Выбор страны – 2020"

Национальная премия "Выбор страны — 2020" ежегодно вручается компаниям, которые вносят весомый вклад в развитие и будущее Украины. Рейтинг основывается на эффективности менеджмента, показателях продаж продукции и узнаваемости бренда на рынке. Оценку осуществляют независимые эксперты по результатам сравнительного анализа экономических показателей, а также социальных и маркетинговых исследований, по авторской методике URSA-50. Победителей выбирают с помощью FinScore и MarketScore — скоринговых индексов финансовой устойчивости компаний, которые рассчитывает аналитический отдел "Выбора страны" на основании базовых финансовых индикаторов.

Стоит отметить, что 2020 год был плодотворным для компании Total, даже несмотря на ограничения, вызванные пандемией во всем мире. Бренд выступил партнером чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам SBK.UA, соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель", приуроченных ко Дню спасателя Украины, а также крупнейшей агропромышленной выставки Восточной Европы "Агро-2020".

Кроме того, 2020-й стал годом больших инноваций для Total. Были созданы новые формулы моторных смазочных материалов, а также представлен новый дизайн упаковки.

По словам директора "Тотал Украина" Станислава Фролова, то, что результаты работы компании признало профессиональное сообщество, свидетельствует о высоком уровне продукции и доверии потребителей.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы повышать качество продукта, и привлекаем лучших технических экспертов для внедрения инноваций. 2020-й принес много вызовов для бизнеса по всему миру. Однако премия "Выбор страны" демонстрирует, что "Тотал Украина" успешно справилась с ними и заслужила доверие на рынке. Такие результаты вдохновляют и в дальнейшем помогут ежедневно совершенствовать нашу работу".

Надо сказать, что украинские потребители регулярно признают заслуги "Тотал Украина" на рынке. Например, она получила награду "Компания года — 2019" — премию, которой Всеукраинский отраслевой аналитический центр ежегодно отмечает лучшие предприятия страны, внесшие значительный вклад в развитие экономики региона.