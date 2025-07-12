РФ массово атаковала Украину: есть последствия в Харькове, Львове, Луцке, Черновцах – фото

Враг запускал по Украине дроны и ракеты, информация о погибших не поступала

Последствия атаки на Львов (Фото: t.me/andriysadovyi)

Россия в ночь на 12 июля и под утро атаковала Украину дронами и ракетами – во Львове и Луцке возникли пожары и повреждены дома, в Черновицкой области также слышали взрывы, а в Харькове загорелось неработающее предприятие. О последствиях сообщили местные власти.

Во Львове взрывы прогремели в нескольких районах, зафиксировано попадание в двухэтажный жилой дом на улице Митрополита Андрея, сообщил городской голова Андрей Садовый. По данным главы областной военной администрации Максима Козицкого, в доме частично разрушен подъезд, произошла утечка газа и воды.

В Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания на площади около 200 кв. м. Повреждены несколько домов, в том числе жилых, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей.

Также оборвана контактная сеть. Из-за этого утром в городе не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32. Также попадание на улицы Елены Степанивны.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Жители находились в укрытиях. Нескольким людям оказали первую медицинскую помощь на месте", – сообщил мэр.

В Луцке фактически уничтожен частный жилой дом, сообщил мэр Игорь Полищук. В результате атаки в отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна, загорелся автомобиль. Остальная информация об ущербе еще уточняется.

Информации о погибших нет, а о пострадавших Полищук не сообщил.

Под утро Россия атаковала Харьков восемью дронами и двумя управляемыми авиабомбами (КАБ), сообщил городской голова Игорь Терехов. Основной удар пришелся по предприятию, не работающему уже несколько лет – загорелись несколько складских построек. Также один из дронов попал по объекту критической инфраструктуры.

В Киевском районе в нескольких жилых домах выбиты окна, повреждены несколько авто, городские электрические сети. По данным головы ОВА Олега Синегубова, пострадали два человека: мужчины 55 и 33 лет, они госпитализированы.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что в городе была опасность применения дронов, работала противовоздушная оборона. Также, по его словам, оккупанты запустили ракеты в сторону запада Украины.