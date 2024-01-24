Комрания "Укрэкспертиза Груп" получило отличие UBA 2023

Конпания "Укрэкспертиза Груп" проводит экспертизу проектов и следит за качеством заложенных идей и решений и их соответствие строительным нормам и правилам. Весь коллектив компании переживает за каждый проект восстановления от последствий российской агрессии и делает все возможное, чтобы все прошло максимально быстро, качественно и без расточительности.

Мы очень гордимся тем, что по результатам именно 2022 года, страшного, сложного и темного года, наша команда не только выстояла, но и вошла в рейтинг успешных и надежных организаций и получила отличие UBA 2023. Это свидетельствует об устойчивости и мощности нашего коллектива.

Именно поэтому наша компания "Укрэкспертиза Груп" достойна того, чтобы о нас знали. Вся страна сейчас переживает крайне тяжелые времена и наша компания не исключение, но благодаря нашему единству, сплочённости и поддержке друг друга мы смогли встать на рельсы военного времени, приспособиться к сложным условиям, чтобы не остановиться, а двигаться дальше, вперед к Победе. Для нас очень важно сохранить рабочие места и возможность платить налоги для поддержки нашей армии. Мы поддерживаем наших военных донатами, а нашу страну – интеллектуальной составляющей в процессах восстановления, – директор ООО "УКРЭКСПЕРТИЗА ГРУП" Сытник Оксана Артемовна.