Товариство "Укрекспертиза Груп" отримало відзнаку UBA 2023

Товариство "Укрекспертиза Груп" проводить експертизу проєктів і слідкує за якістю закладених ідей та рішень та їх відповідність до будівельних норм та правил. Весь колектив компанії переживає за кожен проєкт відновлення від наслідків російської агресії і робить все, щоб все пройшло максимально швидко, якісно та без марнотратства. Товариство з’явилося одним із найперших на ринку експертиз проєктів будівництва в Україні. Взаємодія нашого досвіду та ідей клієнтів зробить запланований проєкт якіснішим.

Ми дуже пишаємося тим, що за результатами саме 2022 року, страшного, складного та темного року наша команда не тільки вистояла, а й увійшла до рейтингу успішних та надійних організацій та отримала відзнаку UBA 2023. Це свідчить про стійкість та потужність нашого колективу.

Саме тому наша компанія "Укрекспертиза груп" варта того, щоб про нас знали. Уся наша країна переживає вкрай важкі часи і наша компанія не є виключенням, але завдяки нашій єдності, згуртованості та підтримці один одного ми змогли стати на рейки воєнного часу, пристосуватися до складних умов, щоб не зупинитися і рухатися далі, вперед до Перемоги. Для нас дуже важливо було зберегти робочі місця та можливість сплачувати податки для підтримки нашої армії. Ми підтримуємо наших військових донатами, а нашу країну інтелектуальною складовою у процесах відбудови, – директор ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП" Ситник Оксана Артемівна.