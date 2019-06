Конференция по закупкам и цепочке поставок: итоги

В Киеве состоялась Международная конференция по управлению закупками и цепочкой поставок, которая собрала более 200 специалистов отрасли.

5 и 6 июня 2019 года в столице прошла Международная конференция по закупкам и цепочке поставок при участии 10-ти экспертов-практиков из 7 стран мира. Организатором выступила компания IPSM (International Procurement and Supply Management).

В первый день конференции прошла сессия докладов, где спикеры выделили главные тренды в развитии отрасли, а также на примере конкретных кейсов показали, какие инновации внедряются на этом рынке в других странах. Использование искусственного интеллекта, ответственное (экологичное) потребление, цифровая трансформация, прозрачность и аутсорсинг закупок – ключевые направления развития закупок и Supply Chain в мире.

Большинство спикеров акцентировались на необходимости трансформации функции закупок, в том числе и Ричард Бомонт, экс-директор по закупкам Rolls Royce и Coop Bank, советник по закупкам в Cloud Optics Limited (Великобритания). Он считает, что необходимо не просто тратить деньги на новшества, а правильно использовать микс процессов, специалистов и технологий, чтобы не получить гибрид «Теслы и паровоза».

Доктор Муддассир Ахмед, менеджер по планированию в регионе Ближний Восток и Африка в Bridgestone EMEA (ОАЕ), отметил, что нельзя воспринимать цепь поставок отдельно от общей стратегии компании. И несмотря на то, что компании и их отделы поставок все еще сконцентрированы на снижении стоимости затрат, необходимо помнить о 4 главных составляющих Supply Chain: люди, процессы, системы и, собственно, реализация. С ним согласился и Турал Вазиров, руководитель отдела закупок в PMD Projects LLC (Азербайджан), который считает, что в странах СНГ необходимо менять подходы и воспринимать закупки не как поддерживающую, а как стратегическую функцию в компании.

По словам Пола Дэннэмана, руководителя проектов цепочки поставок в Mutatis Mutandis (Нидерланды), нестабильность мировой экономики доказала, что организация должна стать устойчивой и больше ориентироваться на управление рисками и безопасность цепочки поставок.

По мнению Сергея Довгаленко, руководителя категорийного подразделения корпоративных услуг в Etihad Airways (ОАЭ), в текущих тенденциях децентрализации и аутсорсинга закупок, выживут только ключевые категории – те, которые обеспечивают конкурентное преимущество, критически влияют на качество продукта или создают большую дополнительную ценность. Остальные просто станут анахронизмом, как службы делопроизводства или вахтёры.

Среди компетенций специалистов сферы закупов и Supply Chain эксперты выделили:

Способность решать сложные, комплексные задачи

Нестандартное, но критическое мышление, креативность в решении поставленных задач

Открытость и умение общаться

Умение работать с цифрами

Все без исключения эксперты отметили важность постоянного обучения и повышения квалификации специалистов сферы закупок и Supply Chain. На конференции о Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) в деталях рассказал его директор по развитию международного бизнеса Вилл Битти. В Украине институт представлен платформой House of Knowledge. Дипломы CIPS являются знаком качества и признаются в 160 странах мира. С сентября 2019 года стартует новый семестр программы Diploma in Procurement and Supply – самый высокий уровень, на который можно поступить без предварительного обучения в CIPS.

Искусственный интеллект, блокчейн, e-commerce, роботизация, использование дронов и 3D-печати – это и многое другое уже в ближайшие 5 лет позволит эффективнее использовать ресурсы компании в закупках и цепочке поставок. Спикеры отметили, что невозможно просто внедрить инновации в систему работы компании – необходимо, в первую очередь, правильное использование этих технологий квалифицированными кадрами, что в итоге даст наилучший результат.

Виктория Кравченко, директор по маркетингу IPSM: Мы приходим к пониманию, что закупки не просто обеспечивают компанию товарами и услугами (проводят тендеры и выбирают самое дешевое). Во всем мире это давно стратегическая функция. CPO (chief procurement officers) могут и должны тесно взаимодействовать с другими отделами компании: продажами, маркетингом, производством, логистикой для четкого определения, что нужно компании, когда и в каком виде. Только тогда они смогут приносить ту самую ценность, которую ожидают получить собственники бизнеса.

Спикеры были едины в том, что украинским специалистам необходимо уделять внимание прозрачности сферы закупок, разработке четких правил и политик при проведении тендеров, использованию более точной технической информации и внедрению систем управления данными (ERP, SRM, CRM и т.д.).

Второй день конференции включал в себя четыре потоковых воркшопа и бизнес-симулятор для практической отработки управленческих навыков участниками в виртуальной компании.

Марина Трепова, CEO компании IPSM: Мы справились с поставленной задачей – создали площадку для эффективной коммуникации между ведущими украинскими и международными специалистами сферы закупок и цепочки поставок, аналога которой в Украине до сегодняшнего еще не было. Мы получили подтверждение тому, что украинские специалисты открыты к получению новых знаний, стремятся развиваться и перенимать лучший мировой опыт. Дело за малым – приступить к внедрению изменений на рынке в целом, и в каждой отдельно взятой компании, в частности.

Генеральным партнером мероприятия выступила ТМ «Рудь».

Официальными партнерами стали компании Nectain, Nemiroff и WPES.

Конференцию поддержали ТМ Richard, ТМ Coffesso, Ageless SAP-Business Solutions, TNT, Бизнес-школа «КРОК», Apple Consulting, Univest Print, Небесна Криниця, Энэй, Лига финансовых директоров Украины, Киевская школа логистики, American Chamber of Commerce in Ukraine, House of Knowledge, CIPS, Zakupki.Prom.Ua, Youcontrol, журналы «Новое время» и Strategic Business Review, порталы Liga.net, Logist.FM, Рубрика, Логистика в Украине и Центр транспортных стратегий.