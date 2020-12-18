Конференция UAFIN.TECH 2020: превращение COVID хаоса в катализатор роста

18 декабря в режиме онлайн состоится третья ежегодная конференция UAFIN.TECH 2020, основным месседжем которой является превращение COVID хаоса в катализатор роста.
Конференция пройдет при поддержке USAID, VISA и IFC (World Bank Group).
Ростислав Дюк, председатель правления UAFIC, отметил важность изменений в это непростое время: "COVID-19 ускорил переход к цифровым технологиям, что в свою очередь привело к резкому росту электронной коммерции и финансовых технологий. Рыночные условия меняются: целые отрасли безвозвратно разрушаются, а на их месте возникают новые. Это не первый мировой кризис и, очевидно, не последний. Будущее трудно предсказать, но мы можем выбрать инновационные технологии как шаг к нему. Глобальный рынок финансовых технологий является одним из самых перспективных и быстрорастущих".
Вера Платонова, старшая вице-президентка и генеральная менеджерка компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы, подчеркнула: "Помогаем улучшить уровень жизни и экономики во всем мире. От развития финансовой доступности к оказанию помощи в период кризиса — мы используем наши продукты, ноу-хау и благотворительность для того, чтобы менять мир к лучшему".
"Финтех уже является одной из наиболее динамичных и инновационных сфер в Украине. Стремительное развитие украинской ИТ-индустрии и трансформация рынка должны усилить этот тренд. Украина — благоприятная площадка для создания и тестирования финтех-решений перед их выходом на иностранные рынки. Активность финтех-экосистемы, количество и качество финтех-стартапов, проникновение диджитал-продуктов в финансовую сферу растет ежегодно, поэтому мы смотрим с оптимизмом на развитие нашего финтех-рынка и рады способствовать развитию", — Алеся Залуская, Заместитель Руководителя Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".
В этом году UAFIN.TECH 2020 объединяет глобальные компании, стартапы, инвесторов, политиков и лидеров инновационных технологий для обмена знаниями и опытом. Топовые украинские и зарубежные спикеры приобщаются к конференции для обсуждения будущего развития финтеха Украины и мира.
Среди спикеров конференции:
Детальная информация и билеты доступны на сайте: uafin.tech