Конференция UAFIN.TECH 2020: превращение COVID хаоса в катализатор роста

18 декабря в режиме онлайн состоится третья ежегодная конференция UAFIN.TECH 2020, основным месседжем которой является превращение COVID хаоса в катализатор роста.

Конференция пройдет при поддержке USAID, VISA и IFC (World Bank Group).

Ростислав Дюк, председатель правления UAFIC, отметил важность изменений в это непростое время: "COVID-19 ускорил переход к цифровым технологиям, что в свою очередь привело к резкому росту электронной коммерции и финансовых технологий. Рыночные условия меняются: целые отрасли безвозвратно разрушаются, а на их месте возникают новые. Это не первый мировой кризис и, очевидно, не последний. Будущее трудно предсказать, но мы можем выбрать инновационные технологии как шаг к нему. Глобальный рынок финансовых технологий является одним из самых перспективных и быстрорастущих".

Вера Платонова, старшая вице-президентка и генеральная менеджерка компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы, подчеркнула: "Помогаем улучшить уровень жизни и экономики во всем мире. От развития финансовой доступности к оказанию помощи в период кризиса — мы используем наши продукты, ноу-хау и благотворительность для того, чтобы менять мир к лучшему".

"Финтех уже является одной из наиболее динамичных и инновационных сфер в Украине. Стремительное развитие украинской ИТ-индустрии и трансформация рынка должны усилить этот тренд. Украина — благоприятная площадка для создания и тестирования финтех-решений перед их выходом на иностранные рынки. Активность финтех-экосистемы, количество и качество финтех-стартапов, проникновение диджитал-продуктов в финансовую сферу растет ежегодно, поэтому мы смотрим с оптимизмом на развитие нашего финтех-рынка и рады способствовать развитию", — Алеся Залуская, Заместитель Руководителя Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

В этом году UAFIN.TECH 2020 объединяет глобальные компании, стартапы, инвесторов, политиков и лидеров инновационных технологий для обмена знаниями и опытом. Топовые украинские и зарубежные спикеры приобщаются к конференции для обсуждения будущего развития финтеха Украины и мира.

Среди спикеров конференции:

Кирилл Шевченко, председатель Национального банка Украины

Михаил Федоров, Вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины

Алексей Шабан, заместитель Председателя Национального банка Украины

Джейсон Пеллмар, Руководитель IFC, регионального представительства в Украине, Беларуси и Молдове

Сантьяго Вон Сиу, Новые бизнес-модели для BBVA

Джеймс Аллум, Вице-президент, региональный руководитель — Европа в Payoneer

Абхишек Арун, Генеральный директор Paytm Bank Transfers

Вера Платонова, Старший вице-президент SEE CIS Visa Inc

Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ

Вячеслав Климов, Совладелец компании "Новая Почта"

Денада Рамништа, Старший вице-президент, Lendio

Евгений Лисняк, Руководитель стратегических партнерств в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa

Антон Тютюн, Заместитель Председателя Правления Ощадбанка

Марюс Парящюс, Вице-президент по развитию международного бизнеса в Paysera

Алина Загайтов, Вице-президент и заместитель генерального советника, MARQETA

Детальная информация и билеты доступны на сайте: uafin.tech