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15.04.2020, 10:00

Коронавирус: В Одессе бизнес собрал 115 млн грн

Коронавирус: В Одессе бизнес собрал 115 млн грн - Фото

Антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Одесской области собрал свыше 115 млн грн и обеспечил 24 региональные больницы

Антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Одесской области за три недели работы привлек более 115 млн гривен, в том числе направил 46,4 млн гривен в национальный фонд от группы терминалов ТИС, и обеспечил 24 региональные больницы необходимым для борьбы с коронавирусом оборудованием и индивидуальными средствами защиты для медиков.

Об этом сообщает глава штаба, совладелец порта ТИС Андрей Ставницер на своей странице в Facebook 8 апреля.

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«23 дня от момента, когда мы в Одессе решили не сдаваться. 24 больницы области уже обеспечены необходимым минимумом, чтобы встретить эпидемию. Оснащение некоторых приближается к историческому максимуму. Это колоссальный труд почти 300 человек. Это фантастический ресурс, люди отдали огромное количество времени, энергии, контактов, знаний, возможностей и денег не своим домашним, не друзьям и не сотрудникам, но всей области», – пишет Ставницер.

Что уже закуплено на данный момент:

- 41 аппарат ИВЛ,

- 1 аппарат ПЦР-тестирования,

- 26 кислородных концентраторов,

- 150 аппаратов БиПАП,

- 12 аппаратов СИПАП,

- 10 мониторов пациента,

- 20 пульсоксиметров,

- 20 410 защитных комбинезонов,

- 55 тысяч бахил,

- 108 400 пар перчаток,

- 224 100 респираторов,

- 5 000 продуктовых наборов и другое.

 В штабе объединились более 200 ключевых бизнесов региона, от большого до малого и среднего. Это представители портовой отрасли, ресторанного бизнеса, отельного фармацевтического, строительного, IT-сферы, ритейла, автомобильного, сферы услуг  и многие другие.

Напомним, Антикризисный штаб Одесской области для противодействия распространению коронавируса создан 16 марта. Его возглавил совладелец ТИС, бизнесмен, одессит Андрей Ставницер. Вместе с благотворительным фондом «Корпорация Монстров», представителями ключевого бизнеса региона и волонтерами штаб сосредоточился над 4 ключевыми направлениями: закупка необходимого оборудования для опорных больниц города и области, закупка средств защиты для медиков, обеспечение продуктовыми наборами пожилых одиноких пенсионеров, и организация доставки врачей на рабочие места.

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Теги: больницы, коронавирус, Антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Одесской области
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