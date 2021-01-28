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28.01.2021, 11:09

Красота de lux: премиальная косметика и нишевые ароматы в коллекции BROCARD

Красота de lux: премиальная косметика и нишевые ароматы в коллекции BROCARD - Фото

В интернет-магазине BROCARD представлены новинки лучших косметических брендов и нишевой парфюмерии мира

Каждое творение премиум-брендов индустрии красоты – результат длительных научных исследований, клинических испытаний, жесточайшей проверки на безопасность и эксклюзивности формул. В интернет-магазине BROCARD представлены новинки лучших косметических брендов и нишевой парфюмерии мира.

Косметика экстра-класса

Одной капли ночного эликсира Platinum Rare Cellular Night Elixir швейцарской компании La Prairie с эксклюзивным клеточным комплексом и мульти пептидами платины достаточно, чтобы утром ваша кожа была обновленной, свежей и отдохнувшей.

Моделирующие антицеллюлитные кремы Masvelt и Multi-Intensive от бренда № 1 европейской косметики премиум класса Clarins расщепляют жировые клетки, нормализуют лимфоток и подтягивают кожу.

За тургор кожи отвечает женский гормон эстрадиол. В своих косметических комплексах швейцарская компания Bellefontaine применяет пептиды, экстракты минералов и родственные эстрадиолу изофлавоны флорентийского ириса. Наборы компании работают по принципу синергии – элементы курса при взаимодействии усиливают эффективность anti-age курса.

С выпадением волос успешно борется курс сывороточного активатора Special Perfect Hair лидера итальянской косметологии компании Collistar. Для восстановительного курса достаточно 15 ампул сыворотки и 45 дней.

Нишевая парфюмерия

Стойкие ароматы, над которыми колдуют лучшие парфюмеры мира. Нишевая парфюмерия – для гурманов, стойкая и шлейфовая. Авторы вкладывают в коллекции особую философию, посвящают ароматы мифам, легендам, идеям.

Escentric Molecules. Гез Шен создает ароматы для великих парфюмерных домов Франции. И экспериментирует с молекулярными моно-ароматами в собственных коллекциях. Escentric Molecules Molecule 05 – всего одна молекула кашмерана, которая раскрывается букетом ириса, хвои, стружки и мускуса.

Paolo & Tiziana Terenzi. Итальянские гении посвящают свои ароматы античным мифам, созвездиям, Данте. Новинка Temptatio из коллекции V Canto – сплав из 15 нот экстракт-парфюма.

Mancera – селективная коллекция легенды парфюмерии Пьера Монталя. Аромата Mancera Vetiver Sensuelle Eau De Parfum переносит в цветущий сад после дождя.

Gritti – линия нишевой парфюмерии потомка знаменитого венецианского рода. Обновленная коллекция Parfum Privé включает серию гурманских унисекс-ароматов Rialto, Puro, Oud Reale.

 

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Теги: BROCARD
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