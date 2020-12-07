Кредит онлайн или кредит в банке – что лучше?

Потребность в деньгах может расти с каждым годом или настигать в самые неподходящие моменты. Именно для решения подобных ситуаций и существует кредитование. Оно появилось десятки лет назад, но сейчас переросло в более современную форму – кредиты онлайн.

Разница между интернет-кредитом и классическим – колоссальная, но онлайн-кредит является намного более удобным способом получить деньги взаймы, чем банковский вариант.

Главные отличия – это скорость получения денег и минимум документов!

Кредит онлайн предусматривает перевод средств на карту клиента всего через 8-10 минут после оформления заявки. В банке приходится ждать решения целыми неделями.

Количество необходимых документов сведено до минимума. Микрофинансовые учреждения (кредитные онлайн-сервисы) не требуют никаких справок, документов и другой документации. Для оформления же кредита в банке нужно собрать целую стопку бумаг, начиная от справки о доходах и заканчивая документами, подтверждающими право владения имуществом.

На самом деле отличий между классическим кредитом и онлайн-кредитованием чрезвычайно много. Оценить их в полной мере могут клиенты, воспользовавшиеся сервисом и получившие все преимущества сотрудничества с кредитной онлайн-компанией.

Процедура оформления кредита онлайн

Когда срочно нужны деньги, каждая минута на счету. На данный момент самый быстрый способ получить деньги в долг – оформить онлайн кредит. Для этого нужно совсем немного: доступ в Интернет, личные документы и огромное желание получить кредит.

Для быстрого получения денег на карту нужно всего лишь зайти на сайт https://www.money24.ua, выбрать нужную сумму, указать сроки погашения и заполнить небольшую анкету. Все данные для заявки можно найти в собственном паспорте и идентификационном коде. То есть кредит может оформить только совершеннолетний человек, имеющий личные документы. После отправки анкеты заявка рассматривается на протяжении нескольких минут, и средства приходят на указанную клиентом карту, переходя в полное распоряжение заёмщика. Разве может быть что-то проще!

Если случилась форс-мажорная ситуация и срочно потребовалась определённая сумма денег, которой нет в наличии, одолжить не у кого или сделать это не получается, онлайн-кредит станет лучшим способом решить ситуацию! Быстро и просто. Всего несколько кликов – и необходимая сумма уже в кармане!