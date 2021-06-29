Кредит под залог недвижимости – просто и быстро

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Существует множество способов оформить кредит, но один из самых выгодных и безопасных – кредит под залог недвижимости в Capital Invest! Это займ, который выдаёт финансовая компания под небольшую процентную ставку, а в залог получает квартиру, дом или коммерческое помещение – как гарантию, возврата кредита.

Таким образом можно получить до 80% стоимости недвижимости. Заёмщик остаётся фактическим владельцем недвижимости и ни на кого не переоформляет документы. Главная же выгода от кредитования под залог недвижимости состоит в том, что заёмщик получает крупную сумму практически мгновенно – если все документы оформлены правильно.

Банк требует доказывать платёжеспособность всевозможными справками – для кредитной же организации справки о доходах не обязательны. Даже если человек не оформлен официально, у него есть возможность получить кредит под залог недвижимости . Кредитору также не важна кредитная история, поскольку он понимает, что заёмщик не захочет потерять недвижимость и будет оплачивать платежи вовремя.

Список документов на оформление кредита достаточно простой: паспорт, ИНН код и документы на недвижимость (техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности), а также справки, подтверждающие отсутствие задолженности по коммуналке.

Получить кредит под залог квартиры, дома или коммерческой недвижимости может любой гражданин Украины возрастом от 18 до 70 лет, у которого есть такая недвижимость. Также можно оформить заём на квартиру или дом другого человека, но только с его официального разрешения.

К самому зданию также есть требования: недвижимость не должна быть в аварийном состоянии, она не может находиться в кредите или под арестом, а также не может находиться в списке строений, которые подлежат капитальному ремонту или сносу.

Оформить кредит на недвижимость в Киеве выгоднее всего будет в Capital Invest . Здесь всегда можно рассчитывать на помощь. Главный принцип компании – всё для клиента. Кредит можно потратить на расширение бизнеса, путешествие или учёбу: за использование денежных средств отчитываться не нужно.

В Capital Invest предлагают до 80% рыночной стоимости недвижимости. Оформление кредита происходит максимально быстро: оформление заявки, затем осмотр и оценка объекта, затем оформление самого кредита и получение денег. На всё про всё – пара дней! Срок кредитного договора от 3 месяцев до 5 лет. Кредиты выдаются в гривнах и долларах под 1,8% в месяц – это намного выгоднее, чем потребительский кредит в банке!