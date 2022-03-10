Кредит под залог недвижимости: условия, оформление

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Кредит под залог выгоден тем, что заёмщику не нужно предоставлять горы документов и доказывать свою платёжеспособность. Именно поэтому такой кредит доступен для пенсионеров, домохозяек и студентов. Кредитная компания предоставляет более выгодные условия, чем в потребительском кредите, ведь знает, что заёмщик будет платить вовремя, чтобы не потерять своё имущество.

Что такое кредит под залог недвижимости

Суть такого кредитования в том, что вы получаете нужную сумму на руки, а в залог предоставляете недвижимое имущество. Это может быть дом, квартира, дача или офис. Заёмщик остаётся единственным владельцем имущества. При этом не нужно аннулировать прописку родственников, переписывать имущество на других людей. Однако на протяжении действия кредитного договора недвижимость, которая находиться в залоге, нельзя продать или подарить.

Во многом кредит под залог недвижимости популярен благодаря тому, что для его оформления не нужно предоставлять справку о доходах. Главное, чтобы заёмщик имел стабильный доход и мог вовремя внести платёж. Других условий попросту нет. Не будут даже проверять, официальный это доход или нет. Таким кредитом активно пользуются фрилансеры, люди, которые только начинают свой бизнес или задействованы в сезонных работах.

Как оформить кредит под залог недвижимости

Условия оформления кредита под залог недвижимости ещё проще, чем ипотеки или потребительского кредита. Не нужно собирать справки на работе. Не нужно сообщать цели использования кредитных денег или искать поручителя, чтобы получить крупную суму.

Например, чтобы оформить кредит в https://capital-invest.com.ua/ru/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti/, нужно пройти пять простых этапов:

Оформить заявку на кредит. Оценить имущество и определить его рыночную стоимость. Собрать пакет документов. Подписать договор. Получить деньги и вносить ежемесячные платежи.

Кредит под залог недвижимости выгоден тем, что позволяет быстро решить любые финансовые трудности. Даже если у вас нет официального места работы, можно претендовать на получение кредита под залог.

Заявка на кредит рассматривается в течение суток. После одобрения заявки деньги перечисляются на счёт. Процентная ставка кредита под залог намного ниже, в сравнении с потребительским, а кредитные условия выгоднее. Кредит под залог дома или офиса позволит погасить несколько мелких займов и получить дополнительные деньги на руки.