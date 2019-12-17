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17.12.2019, 16:24

КШЭ приглашает на вечерний курс «Экономика в действии»

КШЭ приглашает на вечерний курс «Экономика в действии» - Фото

При условии успешного прохождения курса каждый участник получит сертификат Киевской школы экономики

Какие экономические факторы влияют на цены товаров и услуг, как работают рынки, чем определяется поведение потребителей, какую ценовую политику выбрать для максимизации прибыли, как оценивать и прогнозировать спрос.

Приглашаем на курс вечернего формата «Экономика в действии: анализ рынков и потребителей» Киевской школы экономики, чтобы найти ответы на эти вопросы.

После прохождения курса участники научатся применять знания по экономике для принятия лучших решений по ценообразованию, определять различные типы расходов и их влияние на решения по производству и ценообразования, анализировать процесс выбора потребителя и его последствия для оптимального ценообразования. Так же преподаватели курса научат рассчитывать различные типы ценовой эластичности для определения влияния цены на спрос и доходы, оценивать функции спроса по статистическим данным и находить возможности для ценовой дискриминации (продавать один и тот же товар по разным ценам разным покупателям) и рекомендовать стратегии для максимизации продаж и прибыли.

Курс будет полезен широкой аудитории слушателей, начиная от аналитиков рынков и продаж, предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также специалистам департаментов маркетинга и планово-экономических отделов.

Обучение проводят преподаватели Киевской школы экономики: Елена Беседина, Олеся Верченко, Ольга Купец, Максим Обризан.

Занятия начнутся 16 января и будут проходить по четвергам с 18:30 до 21:30 до 27 февраля. Кроме занятий с преподавателями, участники курса будут выполнять задания дома и будут иметь доступ к видеозаписям занятий.

При условии успешного прохождения курса каждый участник получит сертификат Киевской школы экономики.

Детальное описание курса по ссылке.

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Теги: Экономика в действии: анализ рынков и потребителей
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