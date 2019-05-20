Кто станет следующим лауреатом премии Ukrainian ID Awards

7 июня в 18:00 в Каневе на Тарасовой горе в рамках Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID второй раз состоится церемония награждения лауреатов ежегодной международной премии Ukrainian ID Awards за гуманизацию общества, развитие экономики и приумножение культурного капитала.

В прошлом году первым лауреатом стал Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, незаконно заключен в России. Номинантов премии будет выбирать жюри, в которое войдут члены организационного комитета и признанные мировые лидеры мнений.

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"Премия Ukrainian ID Awards присуждается за выдающиеся достижения и эффективные практики для процветания и гуманизации человечества, и призвана стимулировать развитие ответственного общества, - комментирует президент форума Ukrainian ID Наталья Заболотная. - Наши лауреаты, каждый в своей сфере, изо дня в день инвестируют свое время, опыт и усилия в улучшение жизни украинского народа. Мы основали премию, чтобы отметить личностей, которые являются примером благородства и самопожертвования во имя общества".

Церемония награждения станет торжественным финалом первого дня программы Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID, который 7-8 июня соберет в Каневе украинских и мировых лидеров мнений, экспертов, политиков, чиновников, инвесторов, полномочных дипломатов и бизнесменов, чтобы создать стратегию успешной страны. Главной темой диалоговой платформы в этом году станет «Революция ценностей». Во время первого Форума в обсуждении приняли участие более 300 экспертов, в этом году организаторы планируют собрать около 500 По результатам дискуссии планируется создать «Конституцию ценностей» - свод ключевых правил гуманитарной безопасности и общественной жизни Украины. С программой Форума можно ознакомиться на официальном сайте.

В этом году свое участие в Ukrainian ID подтвердили известные мировые эксперты и лидеры мнений, среди которых Тичо Жупанчич, Мелинда Херинг, Паскаль Глиен, Джон Хербст, Эрнст Рейхель, Норберт Нойхауз, Джон Юк и другие. Специальными партнерами Форума стали компания Winner Group, Укргазбанк, бизнес-центр новой формации K / Most. Радиопартнер выступили Бизнес Радио, Радио Шансон и Power FM, генеральным медиапартнером - сайт Liga.net, телепартнером - UATV, а генеральным печатным партнером - журнал Фокус.

Стоит отметить, что в прошлом году в рамках Форума лауреатами первой международной премии Ukrainian ID Awards стали Олег Сенцов - по несокрушимое стремление к свободе и гражданское достоинство, министр финансов Украины в 2014-2016 годах Наталья Яресько - за кризисный менеджмент финансовой сферы Украины во время тяжелых экономических и политических испытаний и председатель Международного благотворительного фонда «Давай поможем» Ольга Бондаренко - за весомый вклад в гуманизацию общества. Победители получили статуэтки Ukrainian ID Awards, созданные молодым харьковским скульптором Сергеем Шаулис.