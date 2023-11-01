Купить хостинг для сайта стало проще. Hyperhost.ua запускает обновленный дизайн сайта

Новые фишки, адаптивность под мобильные девайсы и даже использование искусственного интеллекта, все новейшие наработки в веб-разработке реализованы на сайте провайдера.

По словам менеджера проекта ГиперХост, удалось сохранить все наработки прошлых лет, которые стали привычными постоянным клиентам:

- Заказ услуг виртуального хостинга и VPS в несколько шагов

- Тестирование конструктора сайтов в 1 клик

- Заказ вечных тарифов хостинга с разовой оплатой

Вместе с тем реализовано несколько новых функций, которые могут понравиться владельцам сайтов.

- Функция подбора домена с помощью искусственного интеллекта. Достаточно дать алгоритму название компании, несколько ключевых слов, по которым Вас должны находить пользователи, и кратко описать сферу деятельности. В результате вы получите до 25 вариантов разных доменных имен. Надо отметить система работает исправно и предложения от искусственного интеллекта действительно заслуживают внимания. Особенно когда собственных идей для названия сайта нет.

- Функция запроса на перенос сайта позволяет лишь в несколько кликов подать заявку на перенос сайта от старого провайдера. Больше никакого подбора тарифов, передачи файлов и долгого общения с поддержкой. Просто предоставляете доступ и Ваш сайт работает на новом хостинге.

- Мобильная адаптивность наконец-то доступна всем пользователям сайта из большинства доступных расширений и мобильных девайсов.

Также релиз обновленного сайта стал отличным поводом обновить серверную инфраструктуру компании. Кроме актуальных сегодня резервных дата-центров в Европе, все новые услуги устанавливаются на более мощных серверах с новейшими технологиями и версиями программного обеспечения. NVMe диски, последние версии программного обеспечения и технологии кэширования позволяют обеспечить скорость сайта не только на Wordpress, но и других CMS системах

Напоследок несколько рекомендаций, как неплохо сэкономить на услугах хостинга:

- При заказе услуги сроком свыше 1 месяца можно получить скидку до 24% на любой тариф хостинга;

- При заказе хостинга от полугода – получите регистрацию домена в подарок

- Все тарифы включают бесплатный SSL, поэтому вам не нужно покупать платный сертификат.

Изменить тариф можно в любой день месяца, заказывайте тариф точно под параметры, а расширяйте только при необходимости.

Компания Гиперхост работает на рынке хостинга Украины с 2009 года. Предыдущая версия сайта работала с 2017 года и частично потеряла свою актуальность, но компания не прекращала работу над сайтом ни одного дня, поэтому и с обновленным проектом впереди много работы и новых интересных функций для постоянных и новых клиентов.