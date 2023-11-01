Купити хостинг для сайту стало ще простіше. Hyperhost.ua запускає оновлений дизайн сайту

Нові фішки, адаптивність під мобільні девайси та навіть використання штучного інтелекту, усі найновіші напрацювання у веб розробці реалізовані на сайті провайдера.
Зі слів менеджера проєкту ГіперХост – вдалось зберегти всі напрацювання минулих років, котрі стали звичними постійним клієнтам:
- Замовлення послуг віртуального хостингу та VPS у кілька кроків
- Тестування конструктора сайтів у 1 клік
- Замовлення вічних тарифів хостингу з разовою оплатою
Разом з тим, реалізовано кілька нових функцій, котрі можуть сподобатись власникам сайтів.
Також реліз сайту став чудовим приводом оновити серверну інфраструктуру компанії. Окрім актуальних сьогодні резервних дата-центрів в Європі, всі нові послуги інсталюються на більш потужних серверах з новітніми технологіями та версіями програмного забезпечення. NVMe диски, останні версії програмного забезпечення та технології кешування дозволяють забезпечити швидкість сайту не лише на Wordpress, але і на інших CMS системах
Наостанок кілька рекомендацій, як непогано зекономити на послугах хостингу:
- При замовленні послуги на строк понад 1 місяць можна отримати знижку до 24% на будь-який тариф хостингу;
- При замовленні хостингу від півроку – отримаєте реєстрацію домену у подарунок
- Усі тарифи включають безкоштовний SSL, тож вам не потрібно купувати платний сертифікат
- Змінити тариф можна в будь-який день місяця, то ж замовляйте тариф точно під параметри, а розширюйте лише за необхідності.
Зазвичай компанії найкраще сервісне обслуговування саме під час релізів нових продуктів, адже спостерігається підвищена увага як до нових клієнтів так і до їх замовлень. тож якщо ви давно мріяли створити власний сайт з 0, або вас дістав старий хостинг-провайдер, саме час задуматись над переносом його на новий, цікавий хостинг.
Сама компанія Гіперхост працює на ринку хостингу України з 2009 року. Попередня версія сайту працювала з 2017 року та частково втратила свою актуальність, але компанія не припиняла роботу над сайтом жодного дня, то ж і з оновленим проєктом попереду багато роботи та нових цікавих функцій для постійних і нових клієнтів.