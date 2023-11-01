Купити хостинг для сайту стало ще простіше. Hyperhost.ua запускає оновлений дизайн сайту

Нові фішки, адаптивність під мобільні девайси та навіть використання штучного інтелекту, усі найновіші напрацювання у веб розробці реалізовані на сайті провайдера.

Зі слів менеджера проєкту ГіперХост – вдалось зберегти всі напрацювання минулих років, котрі стали звичними постійним клієнтам:

- Замовлення послуг віртуального хостингу та VPS у кілька кроків

- Тестування конструктора сайтів у 1 клік

- Замовлення вічних тарифів хостингу з разовою оплатою

Разом з тим, реалізовано кілька нових функцій, котрі можуть сподобатись власникам сайтів.

Функція підбору назви домену за допомогою штучного інтелекту. Достатньо надати алгоритму назву компанії, кілька ключових слів, за якими Вас мають знаходити користувачі, та коротко описати сферу діяльності. В результаті ви отримаєте до 25 варіантів різноманітних доменних імен. Треба зазначити система працює справно і пропозиції від штучного інтелекту дійсно заслуговують уваги. Особливо, коли власних ідей для назви сайту немає. Функція запиту на перенесення сайту, дозволяє лише у кілька кліків подати заявку на перенесення сайту від старого провайдера. Більше жодного підбору тарифів, передачі файлів, та довгого спілкування з підтримкою. Просто надаєте доступи і Ваш сайт працює на новому хостингу. Мобільна адаптивність нарешті доступна усім користувачам сайту з більшості доступних розширень і мобільних девайсів.

Також реліз сайту став чудовим приводом оновити серверну інфраструктуру компанії. Окрім актуальних сьогодні резервних дата-центрів в Європі, всі нові послуги інсталюються на більш потужних серверах з новітніми технологіями та версіями програмного забезпечення. NVMe диски, останні версії програмного забезпечення та технології кешування дозволяють забезпечити швидкість сайту не лише на Wordpress, але і на інших CMS системах

Наостанок кілька рекомендацій, як непогано зекономити на послугах хостингу:

- При замовленні послуги на строк понад 1 місяць можна отримати знижку до 24% на будь-який тариф хостингу;

- При замовленні хостингу від півроку – отримаєте реєстрацію домену у подарунок

- Усі тарифи включають безкоштовний SSL, тож вам не потрібно купувати платний сертифікат

- Змінити тариф можна в будь-який день місяця, то ж замовляйте тариф точно під параметри, а розширюйте лише за необхідності.

Зазвичай компанії найкраще сервісне обслуговування саме під час релізів нових продуктів, адже спостерігається підвищена увага як до нових клієнтів так і до їх замовлень. тож якщо ви давно мріяли створити власний сайт з 0, або вас дістав старий хостинг-провайдер, саме час задуматись над переносом його на новий, цікавий хостинг.

Сама компанія Гіперхост працює на ринку хостингу України з 2009 року. Попередня версія сайту працювала з 2017 року та частково втратила свою актуальність, але компанія не припиняла роботу над сайтом жодного дня, то ж і з оновленим проєктом попереду багато роботи та нових цікавих функцій для постійних і нових клієнтів.