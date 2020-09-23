KYIV MEDIA WEEK Global Marathon: итоги

14 сентября 2020 года уже в десятый раз прошел самый большой ежегодный медиафорум в Восточной Европе – KYIV MEDIA WEEK Global Marathon. Событие собрало 36 представителей самых известных международных медиакомпаний из 23 стран мира, которые эксклюзивно поделились своим уникальным опытом со зрителями KMW. Форум проходил онлайн – 9 часов прямого эфира, 10 региональных аналитических секций и 3 inspiration talk с участием звезд индустрии контента. KMW собрал рекордное количество участников – почти 3000 зрителей из 52 стран мира зарегистрировались для просмотра трансляции. KMW Global Marathon организовала компания MRM при поддержке Украинского культурного фонда, генеральный партнер проекта – телеканал «Украина».

В октябре все зарегистрированные участники KMW Global Marathon получат White Paper – постобзор-документ, в котором будет собрана самая интересная информация, выводы с презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований от международных и локальных агентств, проведенных специально для KMW. Зарегистрироваться, чтобы получить документ, можно здесь.

Программа KYIV MEDIA WEEK стартовала с аналитического обзора украинской медиаиндустрии, ключевых событий, кейсов и самых свежих показателей от партнера форума Media Business Reports (MBR) – ведущего украинского информационно-аналитического издания о медиабизнесе и аудиовизуальной индустрии. В панельной дискуссии «Сила креатива. Как построить стойкую экосистему аудиовизуального бизнеса в Украине» приняли участие Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины; Виктория Ярмощук, основательница KMW и CEO FILM.UA Group; Евгений Бондаренко, директор холдинга «Медиа Группа Украина»; Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO. Модерировала дискуссию Анастасия Рахманина, главная редакторка MBR. Спикеры обсудили актуальные вопросы, касающиеся перспектив развития украинской медиаиндустрии, путей объединения всех игроков при помощи единой стратегии развития и способов создания эффективной системы взаимоотношений между ними. Сосредоточились также на таком важном аспекте, как формирование успешного ценностного предложения Украины для глобального рынка.

Обзор мировых тенденций аудиовизуальной индустрии начался с Азиатского региона. Ключевые аналитические показатели и подборку самых красноречивых кейсов Южной Кореи, Китая и Вьетнама на форуме представила K7 Media – международная медиаконсалтинговая компания и многолетний интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK. В рамках секции состоялась панельная дискуссия, посвященная COVID-кризису, его влиянию на рыночные показатели и всеобщим сдвигам в кинотеатральном и телевизионном секторах. Марисса Ханафи (Marissa Hanafi), директорка по контенту и OTT, POPS Worldwide (Вьетнам и Таиланд), Цзинь Ву Хванг (JinWoo Hwang), основатель, президент и исполнительный продюсер, SOMETHING SPECIAL (Южная Корея), Мяо Ми (Miao Mi), директорка отдела исследований, Houghton Street Media (Китай) рассказали, каким образом ведущие игроки медиарынка адаптируют свои бизнес-модели в соответствии с новыми реалиями и как они теперь выстраивают сотрудничество с другими странами. Модерировала дискуссию Мишель Лин (Michelle Lin), авторитетная экспертка, глава департамента Азии и Тихоокеанского региона в К7 Меdia, с огромным опытом исследования форматов, разножанровых программ и изучения специфики региональных рынков.

Третьим блоком программы стала звездная inspiration talk «2020: новый “золотой век” неигровых форматов» с Натали Вог (Nathalie Wogue), международной эксперткой по развлекательным форматам и медийным стратегиям, которая курировала направление разработок в Fremantle France, была вице-президентом по форматам IMG Entertainment, а основав собственную компанию WOGUE, консультирует таких мировых гигантов, как ABC Studios, Fox, Canal+, RTL. Интервьюером в беседе была Мария Кьяра Дюранти (Maria Chiara Duranti), основательница и директорка ведущего итальянского издания Formatbiz, которое уже более 10 лет освещает новости о телевизионных форматах, телерынках и телеиндустрию в целом.

Далее в фокусе внимания оказались медиарынки Восточной Европы. Партнером секции стала известная международная исследовательская компания Glance, специализирующаяся на изучении инсайтов об аудиовизуальном контенте в целом и на поведенческих тенденциях зрителей в частности. Самый актуальный аналитический обзор региона эксклюзивно для аудитории KMW представила Аврил Блондело (Avril Blondelot), глава отдела исследований контента в Glance (Франция), а куратором секции и модератором панельной дискуссии стал Симеон Мирзаянц (Simeon Mirzayantz), менеджер компании по международным продажам Центральной и Восточной Европы. К обсуждению рынка контента Восточной Европы присоединились: Петр Горки (Petr Horký), чешский режиссер-документалист; Анна Ивинска-Новак (Anna Iwinska-Nowak), глава отдела аналитики AVOD и SVOD польского национального телеканала TVN; Ден Бечереску (Dan Becerescu), руководитель девелопмента и долгосрочных стратегий румынского телеканала PRO TV, а также Алаа Элабасы (Alaa Elabasy), старший менеджер по продажам турецкой медиакомпании Madd Entertainment.

Следующая тема в программе KMW Global Marathon – «Глобальные тренды контент-индустрии». Вирджиния Муслер (Virginia Mouseler) и Бертран Виллегас (Bertrand Villegas), сооснователи ведущей швейцарской аналитической компании The Wit сосредоточились на самых интересных вопросах международного медиарынка, охарактеризовали самые знаковые проекты и тренды 2020 года и озвучили свои прогнозы направлений развития медиарынка в ближайшем будущем. В презентации они представили аналитическое исследование, подготовленное The Wit специально для KMW Global Marathon.

Центральная и Западная Европа и Великобритания стали следующим обсуждаемым на форуме регионом. В рамках секции было рассмотрено влияние пандемии на пять крупнейших медиарынков – Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Францию, а также страны Североевропейского региона. Благодаря самым новым исследованиям и инсайдерской информации от международной аналитической компании Ampere Analysis, участники KMW Global Marathon узнали, каким образом производители контента успешно находят альтернативные методы работы во время карантина, продолжая снимать новые шоу, сериалы и форматы и выводить их на локальный и международный рынки. По приглашению Гая Биссона (Guy Bisson), исполнительного директора Ampere Analysis и ведущего аналитика телерынков, к обсуждению этих вопросов присоединились: Лукас Грин (Lucas Green), директор по контенту Banijay Group, крупнейшего международного производителя контента, объединяющего более 120 компаний по всему миру; Флориан Камгубер (Florian Kamhuber), исполнительный продюсер и сценарист ведущей немецкой медиакомпании NEUESUPER, и Филиппа Валлестам (Filippa Wallestam), контент-директорка Nordic Entertainment Group (NENT), североевропейской медиакомпании, в составе которой – 30 продакшн-студий.

Далее последовала inspiration talk Ютаро Кодзимы (Yutaro Kojima) – креативного директора с 20-летним опытом работы во влиятельных мировых медиакомпаниях, среди которых Facebook, Y&R New York, Dentsu Y&R Tokyo, and Saatchi & Saatchi London. Ютаро сосредоточился на актуальных проблемах, волнующих всех, кто занимается созданием контента, – как привлечь внимание зрителя в условиях сверхвысокой конкуренции на медиарынке. Он рассказал о действенных концептах, помогающих создать уникальный аудиовизуальный продукт, который способен завоевать сердца целевой аудитории.

Следующий большой тематический блок – аналитический обзор и панельная дискуссия с фокусом на медиаиндустрию США и Канады, организованные в партнерстве с C21 Media – всемирно известным в профессиональных кругах медиаизданием. Куратором североамериканской секции стал Эд Воллер (Ed Waller), главный редактор C21 Media и журналист национальных британских изданий The Guardian, The Independent и The Sunday Times. В фокусе секции – тренды североамериканского рынка, влияние COVID-19 на ТВ-индустрию с точки зрения производства и международной дистрибуции контента, возрастания роли SVOD, а также роль движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). В беседе приняли участие: Марк Берман (Marc Berman), основатель и директор ведущего аналитического издания Programming Insider; Девид Смит (David Smyth), медиаконсультант (бывший вице-президент и руководящий директор 20th Century Fox, глава отдела закупок Sky 1); Брэд Эдгейт (Brad Adgate), медиаконсультант (бывший директор исследований в Horizon Media).

Еще одна inspiration talk программы KMW Global Marathon была посвящена связи новых технологий и искусства, в частности аудиовизуального. Звездный гость форума Тупак Мартир (Tupac Martir), рассказал о природе креативности и роли инноваций; о том, как VR, AR, голограммы, искусственный интеллект становятся инструментами для творчества и как художники и артисты изобретают новые технологии. На примере своего проекта «Космос внутри нас» (Cosmos Within Us), представленного на Венецианском фестивале, Тупак описал новые возможности для создателей в будущем, которые обеспечивали бы зрителям и участникам уникальные впечатления и опыт. Интервьюером в беседе стал Андрей Бабкин, креативный продюсер проектов в сфере коммуникаций и развлекательных событий.

Заключительным блоком программы KMW Global Marathon стала презентация секции «Латинская Америка – пространство возможностей: от теленовелл до большого разнообразия контента». Prensario International, одна из самых влиятельных международных информационных и медиаконсалтинговых компаний представила достижения региона на мировом медиарынке. Пятеро топ-менеджеров компаний – ведущих игроков медиарынка региона – представили свои флагманские проекты и поделились опытом ведения бизнеса в Латинской Америке. Среди них: Мануэль Марти (Manuel Marti) – глава развития художественных проектов Латинской Америки, Fremantle (Мексика); Патриция Ясин (Patricia Jasin) – вице-президентка TV Azteca International (Мексика); Эстэфания Артега (Estefania Arteaga) – директорка по международным продажам (Азия), Caracol International (Колумбия); Елена Антонини (Elena Antonini) – директорка по продажам и копродукции (Европа), Viacom CBS International Studios (Аргентина); Эсперанса Гарай (Esperanza Garay) – генеральная директорка Mega Global Entertainment (Чили / США). Эксперты сфокусировались на динамике развития региона, его основных преимуществах, коммерческих трендах и глобальном бизнесе, а также на новых жанрах (форматах, factual-контенте, фильмах), диджитал-проектах, талантливых специалистах по обе стороны экрана, получивших международное признание. Также спикеры рассказали, как оставаться актуальным на высококонкурентном рынке производства контента даже в непростое время. Секцию модерировал Фабрицио Феррара (Fabricio Ferrara), директор по международному бизнесу Prensario.

В конце насыщенного дня состоялось символическое онлайн-празднование KMW Global Marathon – в этом году KYIV MEDIA WEEK отмечал юбилейную, 10-ю годовщину, в честь чего друзья и партнеры форума создали праздничное видеопоздравление, которое зрители онлайн-форума могли посмотреть в завершение трансляции 14 сентября.

15 сентября, благодаря поддержке Европейского Союза, Агентства США по международному развитию (USAID) и Посольства Канады в Украине, состоялся KMW Special – серия онлайн-мероприятий, посвященных темам новых правил европейского медиабизнеса, фейкам и манипуляциям в информационном пространстве, возможностям для копродукции с Канадой в VFX и анимации, а также успехам и перспективам социально значимого контента в Украине. Больше смотрите на сайте: https://kyivmediaweek2020.com/

СПАСИБО, ЧТО ВЫ БЫЛИ С НАМИ!

ДО ВСТРЕЧИ НА KYIV MEDIA WEEK – 2021!