L361ON запустил игровой турнир с призом в 250 000 гривен

Молодежное сообщество L361ON (Легион) открывает регистрацию на турнир интеллектуальных игр Games of Legion. Игра представляет собой комбинацию онлайн и оффлайн квест-заданий, связанных с интеллектом, творчеством и предпринимательством. Призовой Фонд турнира – 250 000 грн. Принять участие в Игре могут молодые люди, представители поколения Z и только зарегистрированные в сообществе L361ON.

"Формат геймификации, как инструмент личностного развития очень популярен среди молодежи. Наших Легионеров ожидают разные этапы игр, в которых они знакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности, глобальной экономики, корпоративной культуры и инвестирования. Зарабатывая коины, внутреннюю рейтинговую валюту Легиона, участники прокачивают свои личные и профессиональные навыки. Каждый Легионер – это уже осознанный и замотивированный молодой сотрудник. Именно таких сейчас и не хватает на рынке труда", – подчеркнула СЕО Легиона, Юлия Новик.

Регистрация участников в Games of Legion продлится до 31 декабря 2021г.

L361ON – это молодежное профориентированное сообщество, которое помогает молодым людям 15-25 лет построить успешную карьеру или запустить свой стартап. Легион также сотрудничает с бизнесом, предоставляя услуги найма и онбординга молодых кадров, а также консультирует собственников, HR и маркетологов, по вопросам психологии взаимодействия с поколением Z, как потребителями или сотрудниками.

Ранее журнал ФОКУС составил ТОП-5 молодежных креативных молодежных сообществ в которые вошел и L361ON (Легион).