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26.06.2023, 15:50

Лазерная эпиляция: особенности и мифы о процедуре

Цей матеріал також доступний українською
Лазерная эпиляция: особенности и мифы о процедуре - Фото

О чем мечтает каждая девушка летом? Конечно же, о гладкости ножек, подмышек, бикини и других частей тела

Наконец-то лето вступило в свои права, а девушки начали надевать короткие платья, юбки, кюлоты, шорты. А совсем не за горами уже и пляжный сезон. Поэтому подготовиться к нему нужно основательно. О чем мечтает каждая девушка летом? Конечно же, о гладкости ножек, подмышек, бикини и других частей тела. И помочь достичь такого результата на длительный срок или даже навсегда может только один способ - лазерная эпиляция.

Благодаря современным разработкам лазерные установки для эпиляции сегодня способны бороться даже с самыми светлыми и тонкими волосками, что позволяет проходить процедуру практически все девушкам или мужчинам. Но так как лазерная эпиляция является относительно новой услугой, она обросла уже некоторыми мифами, о которых мы расскажем далее.

Мифы о лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция овеяна многими "мифами и легендами", такими, например, как:

Лазерная эпиляция полностью уничтожает волосяные фолликулы навсегда. Исходя из практики многих мастеров и косметологов, можно сделать четкий вывод, что процент людей, которые навсегда освободились от нежелательных волос благодаря лазерной эпиляции, не очень велик. Процедура значительно останавливает рост волос. Но в некоторых случаях клиенту могут понадобиться поддерживающие повторные процедуры;

Эпиляция лазером подходит не для всех типов кожи и волос. Новейшие лазерные установки стали более чувствительны к светлой коже и волосам. Поэтому эпиляция может дать результат. Но стоит отметить, что на седых волосах лазер работать не сможет. А наилучший результат достигается при наличии темных волос;

Лазерная эпиляция – очень болезненная процедура. Этот миф можно рассматривать двояко. Современные лазеры практически не дают никаких ощущений. Но в редких случаях специалист может предложить местное обезболивание;

Лазерная эпиляция вредна и может вызывать рак. Данное утверждение является абсолютным мифом. Но в целях избежания случаев травматизации косметолог может отказать в процедуре при наличии больших образований на коже.

Лазерная эпиляция на новейшем оборудовании в клинике Киеве 

Если Вы хотите получить хороший результат и гладкую красивую кожу без вросших волос, порезов от бритвы или раздражения после шугаринга или воска, но при этом имеете опасения касаемо лазерной эпиляции. Мы советуем Вам обратиться в профессиональную клинику Мед Сити к специалисту, который работает на современном лазерном оборудовании.

Врач-косметолог Мед Сити оценит состояние Вашей кожи, волосяного покрова и ответит на все интересующие вопросы. Также подберет индивидуальную схему прохождения комплекса лазерной эпиляции, даст рекомендации о том, как ухаживать за кожей после процедуры. Записаться на первую консультацию можно по телефону или онлайн.

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Теги: эпиляция, лазерная эпиляция, Мед Сити
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