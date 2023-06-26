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26.06.2023, 15:50

Лазерна епіляція: особливості та міфи про процедуру

Этот материал также доступен на русском
Лазерна епіляція: особливості та міфи про процедуру - Фото

Про що мріє кожна дівчина влітку? Звичайно ж, про гладкість ніжок, пахв, бікіні та інших частин тіла

Нарешті літо вступило у свої права, а дівчата почали одягати короткі сукні, спідниці, кюлоти, шорти. А зовсім не за горами вже й пляжний сезон. Тому підготуватися до нього потрібно ґрунтовно. Про що мріє кожна дівчина влітку? Звичайно ж, про гладкість ніжок, пахв, бікіні та інших частин тіла. І допомогти досягти такого результату на тривалий термін чи навіть назавжди може лише один спосіб – лазерна епіляція.

Завдяки сучасним розробкам лазерні установки для епіляції сьогодні здатні боротися навіть із найсвітлішими та тонкими волосками, що дозволяє проходити процедуру практично усі дівчатам чи чоловікам. Але оскільки лазерна епіляція є відносно новою послугою, вона обросла вже деякими міфами, про які ми розповімо далі.

Міфи про лазерну епіляцію

Лазерна епіляція овіяна багатьма "міфами та легендами", такими, наприклад, як:

Лазерна епіляція повністю знищує волосяні фолікули назавжди. Виходячи з практики багатьох майстрів і косметологів, можна зробити чіткий висновок, що відсоток людей, які назавжди звільнилися від небажаного волосся завдяки лазерній епіляції, не дуже великий. Процедура значно зупиняє зростання волосся. Але в деяких випадках клієнту можуть знадобитися повторні підтримуючі процедури;

Епіляція лазером підходить не для всіх типів шкіри та волосся. Новітні лазерні установки стали більш чутливі до світлої шкіри та волосся. Тому епіляція може дати результат. Але варто відзначити, що на сивому волоссі лазер працювати не зможе. А найкращий результат досягається за наявності темного волосся;

Лазерна епіляція – дуже болісна процедура. Цей міф можна розглядати двояко. Сучасні лазери практично не дають жодних відчуттів. Але в окремих випадках фахівець може запропонувати місцеве знеболювання;

Лазерна епіляція шкідлива та може викликати рак. Це твердження є абсолютним міфом. Але з метою уникнення випадків травмування косметолог може відмовити в процедурі за наявності великих утворень на шкірі.

Лазерна епіляція на новітньому устаткуванні в клініці Києві 

Якщо Ви хочете отримати хороший результат і гладку красиву шкіру без врослого волосся, порізів від бритви або подразнення після шугарінгу чи воску, але при цьому має побоювання щодо лазерної епіляції. Ми радимо Вам звернутися в професійну клініку Мед Сіті до фахівця, який працює на сучасному лазерному устаткуванні.

Лікар-косметолог Мед Сіті оцінить стан Вашої шкіри, волосяного покриву і відповість на всі питання. Також підбере індивідуальну схему проходження комплексу лазерної епіляції, дасть рекомендації про те, як доглядати за шкірою після процедури. Записатися на першу консультацію можна за телефоном або онлайн.

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Теги: лазерна епіляція, епіляція, Мед Сіті
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