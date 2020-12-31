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31.12.2020, 12:29

ЛІГА:ЗАКОН и НААУ подписали Меморандум о сотрудничестве

ЛІГА:ЗАКОН и НААУ подписали Меморандум о сотрудничестве - Фото

Компания ЛІГА:ЗАКОН и Национальная Ассоциация Адвокатов Украины (Ukrainian National Bar Association) подписали Меморандум о сотрудничестве

Основной целью сотрудничества стороны видят создание благоприятных условий для информирования адвокатов о смене действующего законодательства Украины, актуальной судебной практики, а также обеспечение вариативности доступа адвокатов к повышению их профессионального уровня и достижения других профессиональных задач. Партнеры будут развивать сотрудничество и всесторонне способствовать друг другу в достижении целей в рамках этого меморандума, повышая стандарты юридической профессии в Украине.

ЛІГА:ЗАКОН осуществляет разработку специализированной ориентированной на адвокатскую деятельность информационно-аналитической системы "LIGA360: АДВОКАТ НААУ" с онлайн доступом к полной базе нормативных актов по соответствующим аналитическим фильтрами, базы судебных решений и сервиса проверки контрагентов.

Ассоциация в рамках данного Меморандума будет способствовать адвокатам в доступе к пользованию информационными системами ЛІГА:ЗАКОН в целях информационно-правового обеспечения адвокатской деятельности на специальных условиях. Также сотрудничество предусматривает плодотворное взаимодействие с Высшей Школой адвокатуры.

Стороны  будут осуществлять информационное сотрудничество.

Председатель Совета директоров компании ЛІГА:ЗАКОН Марина Бондаренко: "Мы уже более 29 лет создаем ИТ-продукты для юристов, поэтому рады новым формам активного сотрудничества в юридическом сообществе. Для нас такие проекты являются стратегическим направлением, поэтому специально для членов ассоциации мы разработали комплексный продукт LIGA360:АДВОКАТ НААУ. Мы уверены, что наша интеграция будет способствовать развитию профессии. "

 

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Теги: ЛІГА:ЗАКОН, НААУ
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