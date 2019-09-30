ЛІГА:ЗАКОН приглашает на конференцию о защите бизнеса Safe Side 2

9 октября, 10:00
Mercury Congress Hall
Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6
5 этаж
О чем конференция?
SAFE SIDE - ежегодная конференция, которую проводит компания ЛІГА:ЗАКОН.
Конференция создана для консолидации и обсуждения информации о защите украинского бизнеса.
В программу включены наиболее "горячие" темы, которые волнуют представителей бизнеса.
Программа конференции построена на обсуждении последних изменений в законодательство и реальный кейсах украинских компаний.
Наша цель - на примере реальных кейсов рассказать представителям бизнеса как себя вести в сложных ситуациях.
Целевая аудитория конференции: представители бизнеса - руководители и собственники бизнеса, руководители юридических и финансовых департаментов, юрисконсульты предприятий, руководители служб безопасности и IT-подразделений. Т.е. все, кто сталкивается с вопросами защиты бизнеса ежедневно.
На одной площадке мы соберем представителей государственных учреждений и бизнеса.
В этом году мы несколько изменили ракурс программы конференции: мы поговорим об оптимальном налогообложении для компаний разных форм собственности с юристами и аудиторами, об изменениях в связи с запуском Государственной налоговой службы, о проверках Гоструда и других контролирующих органов. Особая тема конференции - минимизация рисков и административного давления на бизнес, защита от рейдерства и правила поведения при обысках и других следственных действиях. Отдельная сессия будет посвящена вопросам защиты активов компании и комплаенс-рискам.
Будут громкие кейсы, о которых расскажут представители бизнеса. Кейсы других компаний - это ценный опыт, которые позволяет избежать многих ошибок, сберечь финансовые и временные ресурсы.
На конференции SAFE SIDE 2.0 от ЛІГА:ЗАКОН вы сможете узнать:
- Обо всех аспектах оптимизации налогообложения, налоговых проверках и спорах.
- Как управлять рисками в бизнесе: проверять контрагентов и вести внутренний аудит.
- Как защитить бизнес от административного давления и уголовного преследования.
- О громких обысках 2019 года.
- Как использовать инструменты PR для защиты бизнеса.
- Как вернуть проблемные долги и какие есть способы для защиты активов.
А также вы получите советы по корпоративной безопасности и узнаете о судебной практике в корпоративных спорах.
Спикерами конференции будут:
- Александр Смирнов, налоговый адвокат, руководитель Юридического центра "Смирнов и Партнеры"
- Владимир Рудниченко, руководитель практики безопасности бизнеса адвокатского объединения "Юскутум"
- Александр Липский, руководитель направления "Бизнес", ЛІГА:ЗАКОН
- Денис Овчаров, управляющий партнер адвокатского объединения "Овчаров и партнеры"
- Алексей Некрасов, адвокат, советник адвокатской фирмы Pragnum
- Елена Сукманова, кандидат юридических наук, адвокат, экс-замминистра юстиции Украины
- Максим Греков, руководитель практики международного бизнес-администрирования адвокатского объединения "Юскутум"
- Наталья Ульянова, ведущий эксперт по международному налоговому планированию и изменениям в мировом налоговом законодательстве
- Александр Попов, руководитель направления "ЮРЛІГА", ЛІГА:ЗАКОН
- Шади Саад, директор юридической компании Saad Legal, председатель Совета участников Национального депозитария Украины
- Виталий Пацюк, партнер юридической компании KPD Consulting, адвокат
- Александр Петриченко, директор юридического департамента ГК "Новые Продукты"
и другие.
Программа конференции дополняется.
Регистрация по активной ссылке.
По вопросам участия и аккредитации – pr@ligazakon.ua