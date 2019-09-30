ЛІГА:ЗАКОН приглашает на конференцию о защите бизнеса Safe Side 2

9 октября, 10:00

Mercury Congress Hall

Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6

5 этаж

О чем конференция?

SAFE SIDE - ежегодная конференция, которую проводит компания ЛІГА:ЗАКОН.

Конференция создана для консолидации и обсуждения информации о защите украинского бизнеса.

В программу включены наиболее "горячие" темы, которые волнуют представителей бизнеса.

Программа конференции построена на обсуждении последних изменений в законодательство и реальный кейсах украинских компаний.

Наша цель - на примере реальных кейсов рассказать представителям бизнеса как себя вести в сложных ситуациях.

Целевая аудитория конференции: представители бизнеса - руководители и собственники бизнеса, руководители юридических и финансовых департаментов, юрисконсульты предприятий, руководители служб безопасности и IT-подразделений. Т.е. все, кто сталкивается с вопросами защиты бизнеса ежедневно.

На одной площадке мы соберем представителей государственных учреждений и бизнеса.

В этом году мы несколько изменили ракурс программы конференции: мы поговорим об оптимальном налогообложении для компаний разных форм собственности с юристами и аудиторами, об изменениях в связи с запуском Государственной налоговой службы, о проверках Гоструда и других контролирующих органов. Особая тема конференции - минимизация рисков и административного давления на бизнес, защита от рейдерства и правила поведения при обысках и других следственных действиях. Отдельная сессия будет посвящена вопросам защиты активов компании и комплаенс-рискам.

Будут громкие кейсы, о которых расскажут представители бизнеса. Кейсы других компаний - это ценный опыт, которые позволяет избежать многих ошибок, сберечь финансовые и временные ресурсы.

На конференции SAFE SIDE 2.0 от ЛІГА:ЗАКОН вы сможете узнать:

- Обо всех аспектах оптимизации налогообложения, налоговых проверках и спорах.

- Как управлять рисками в бизнесе: проверять контрагентов и вести внутренний аудит.

- Как защитить бизнес от административного давления и уголовного преследования.

- О громких обысках 2019 года.

- Как использовать инструменты PR для защиты бизнеса.

- Как вернуть проблемные долги и какие есть способы для защиты активов.

А также вы получите советы по корпоративной безопасности и узнаете о судебной практике в корпоративных спорах.

Спикерами конференции будут:

- Александр Смирнов, налоговый адвокат, руководитель Юридического центра "Смирнов и Партнеры"

- Владимир Рудниченко, руководитель практики безопасности бизнеса адвокатского объединения "Юскутум"

- Александр Липский, руководитель направления "Бизнес", ЛІГА:ЗАКОН

- Денис Овчаров, управляющий партнер адвокатского объединения "Овчаров и партнеры"

- Алексей Некрасов, адвокат, советник адвокатской фирмы Pragnum

- Елена Сукманова, кандидат юридических наук, адвокат, экс-замминистра юстиции Украины

- Максим Греков, руководитель практики международного бизнес-администрирования адвокатского объединения "Юскутум"

- Наталья Ульянова, ведущий эксперт по международному налоговому планированию и изменениям в мировом налоговом законодательстве

- Александр Попов, руководитель направления "ЮРЛІГА", ЛІГА:ЗАКОН

- Шади Саад, директор юридической компании Saad Legal, председатель Совета участников Национального депозитария Украины

- Виталий Пацюк, партнер юридической компании KPD Consulting, адвокат

- Александр Петриченко, директор юридического департамента ГК "Новые Продукты"

и другие.

Программа конференции дополняется.

Регистрация по активной ссылке.

По вопросам участия и аккредитации – pr@ligazakon.ua