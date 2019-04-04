Литовские эксперты рассказали, как увеличить экспорт в ЕС

В прошлом году Украина полностью использовала только 11 из 40 квот на беспошлинный экспорт товаров в ЕС. Преимущество здесь снова имел сырьевой компонент - зерновые культуры, черные металлы и руды. С 96 групп товаров, участвующих в внешнеторговых операциях Украины и стран Евросоюза, только 35 дают положительное сальдо, а 61 группа - отрицательное. Украинским экспортерам нужно ускорить сертификацию своей продукции, сделать ставку на актуальную сейчас в ЕС экологичность, натуральность продукции, искать партнеров, которые уже известны и занимают свою нишу на европейских рынках.

В прошлом году Украина полностью использовала только 11 из 40 квот на беспошлинный экспорт товаров в ЕС. Преимущество здесь снова имел сырьевой компонент - зерновые культуры, черные металлы и руды. С 96 групп товаров, участвующих в внешнеторговых операциях Украины и стран Евросоюза, только 35 дают положительное сальдо, а 61 группа - отрицательное. Украинским экспортерам нужно ускорить сертификацию своей продукции, сделать ставку на актуальную сейчас в ЕС экологичность, натуральность продукции, искать партнеров, которые уже известны и занимают свою нишу на европейских рынках.

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Об этом шла речь в Киеве на украинском-литовском бизнес-семинаре, посвященном продвижению продукции и услуг на рынки Европы. Серия мероприятий «Укрепление партнерства с бизнесом для достижения целей ООН по устойчивому развитию» в Киеве, Херсоне и Житомире (апрель-июнь 2019) проводится при поддержке МИД Литвы. Организаторы - «Openeurope» при содействии УСПП и других партнеров.

«Для украинского бизнеса такое сотрудничество является полезным с точки зрения, как двустороннего партнерства, так и выхода наших компаний на новые рынки», - отметил президент УСПП Анатолий Кинах. Его поддержал Посол Литвы Марюс Януконис, который отметил, что количество совместных проектов постоянно растет, и в вопросах экономической интеграции Литва заинтересована помочь Украине

Украинские и литовские эксперты выделили ключевые моменты, которые должны быть учтены экспортерами.

«Первое, что нужно сделать Украине - создавать сертификационные центры, без этого продать продукцию в Европе практически невозможно. Второе - правительству Украины надо договариваться с ЕС, чтобы те сертификаты и свидетельства, которые есть у бизнеса, были признаны в Евросоюзе », - отметил директор Ассоциации инженерной экологии (Литва) Константин Ильясевич.

В свою очередь, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Елена Омельченко отметила, что часто экспортеры и даже украинские чиновники не знают, как отстаивать торговые интересы на рынках, которые ограничивают тот или иной импорт.

«Необходимо быть осведомленным, как страны защищают свой внутренний рынок и как это обжаловать. Это могут быть и нетарифные методы, и антидемпинговые, компенсационные и др. Если экспортер попал в ситуацию, когда ввоз товаров ограничивается, обращайтесь в УСПП, в правительство. Нет сомнения, Минэкономразвития имеет достаточно ресурсов, чтобы защитить украинского производителя в такой ситуации », - говорит юрист.

Она рассказала: недавно прошли консультации по запуску двустороннего механизма разрешения торговых споров Украина-ЕС. Когда его запустят, нужно использовать это по максимуму, пока условия, в основном, определяют европейцы.

Украинские производители, к сожалению, не рекламируют свои преимущества на рынке ЕС. Об этом говорит доктор технических наук (Литва) Римантас Будрис. По его словам, в Европе сейчас на законодательном уровне закрепляются положения о преференциях для продукции, которая является экологической, пригодна для вторичной переработки и тому подобное. Это также надо обязательно учитывать. Даже такие незначительные «замечания» на этикетках, как «произведено с местного сырья», «вреда для окружающей среды не выявлено» - будут играть на руку экспортерам, и делать ставку нужно на все, что выгодно отличает вас от конкурентов.

Напомним, украинско-литовские двусторонние деловые советы активно действуют уже много лет. Благодаря партнерским усилиям реализовано несколько пилотных проектов, прошла серия семинаров для украинского бизнеса по нормам и стандартам ЕС (Киев-Вильнюс). С апреля 2019 стартует пилотный проект по привлечению грантовых средств ЕС на восстановление инфраструктуры Донбасса, партнером которого в Украине выступает УСПП. Начнут с оснащения школы №2 в Авдеевке образовательным и спортивным оборудованием.