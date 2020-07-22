LNZ Group приглашает на LNZ Hub 2020!

LNZ Hub - это уникальная технологическая платформа, позволяющая наглядно продемонстрировать технологии, продукты и гибриды, которые используются на полях LNZ Group, а также новейшие агротехнические разработки, раскрывающие максимальный потенциал урожайности.



С 3 по 31 августа у вас будет возможность посетить LNZ Hub, узнать много полезной информации от профессионалов и получить ответы на любые вопросы.

На LNZ Hub представлено: 10 блоков, общей площадью 20 га, где высеяна вся линейка зерновых и силосных гибридов бренда UNIVERSEED и 20 эксклюзивно новых гибридов подсолнечника. Кроме этого, более 50 участков демонстраций технологий защиты DEFENDA на яровой пшенице, кукурузе, сое и подсолнечнике.

Впервые в Украине, в рамках платформы LNZ Hub, запущен проект "Краш-тест", где специально демонстрируются типичные ошибки, допускаемые аграриями. Цель проекта - недопущение ошибок в дальнейшем и получение стабильных доходов у аграриев.

Подробнее про LNZ Hub 2020, а также контакты представителей вы найдете в приглашении, которое можно загрузить по ссылке

На LNZ Hub придерживаются рекомендованных мер от Минздрава. Чтобы ваше пребывание на LNZ Hub было максимально безопасным- количество посетителей будет не более чем 7-8. Спасибо за понимание.

Регистрация для посещения LNZ Hub 2020

Официальный сайт компании LNZ Group

Официальный сайт бренда генерических средств защиты растений

Официальный сайт бренда высококачественных гибридов зерновой и силосной кукурузы

Интернет-магазин агропродукции