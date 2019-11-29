LNZ web: что можно купить в аграрном интернет-магазине

На сайте https://lnzweb.com/ возможно заказать посевной материал, средства защиты растений, а также удобрения. На всю продукцию, которая представлена на сайте есть ​сертификаты, которые Вы получаете вместе с заказом, а так же по запросу предоставляется вся необходимая документация.

Ассортимент посевного материала содержит семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, а также озимого рапса.

Среди гибридов кукурузы https://lnzweb.com/hybrid/corn можно найти наиболее подходящий, потому что в ассортименте присутствует около 150 гибридов различных брендов:

UNIVERSEED

DEKALB

LG Seeds

Pioneer

Syngenta

В наличии также есть 86 гибридов подсолнечника https://lnzweb.com/hybrid/sunflower , среди которых стоит отметить следующие бренды:

LG Seeds

Pioneer

Syngenta

7 гибридов сахарной свеклы приставленных брендом SESVanderHave, и 12 гибридов озимого рапса бренда DEKALB.

Каталог средств защиты растений представлен: гербицидами, фунгицидами, инсектицидами, протравителями, регуляторами роста, прилипателями, десикантами. Платформа LNZ web предлагает средства защиты растений следующих всемирно известных брендов:

DEFENDA

BASF

Bayer

Corteva Agriscience ™

Syngenta

Если точнее, то на сайте доступно около 80 разных гербицидов, для защиты вашего поля от бурьянов, также 50 фунгицидов и 30 инсектицидов, которые непосредственно помогут сохранить ваш урожай. Примерно 30 протравителей, которые позволят сохранить ваши посевы от почвенных вредителей и патогенов болезней, 7 регуляторов роста, которые позволят повлиять на развитие растений. Прилипатели в количестве 7 штук, которые позволят улучшить прилипание, распространение и усвоение листьями сорняков рабочего раствора. Десиканты в количестве 6 штук, которые позволят ускорить дозревание сельскохозяйственных растений.

Среди удобрений в наличии присутствуют как минеральные удобрения так и микроудобрения https://lnzweb.com/supply/mineral-fertilizer. Минеральные удобрения приставлены аммиачной селитрой и карбамидом Украинского производства ПАТ "АЗОТ". Микроудобрения приставлены брендом "Долина": Стример Zn, Стример MMM, Стример BMA .

Ассортимент товаров постоянно обновляется, что позволяет всегда удовлетворять потребности рынка.