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29.11.2019, 16:23

LNZ web: что можно купить в аграрном интернет-магазине

LNZ web: что можно купить в аграрном интернет-магазине - Фото

Интернет-магазин LNZ web предлагает средства защиты растений всемирно известных брендов, которые помогут вам защитить посевы сельхоз культур

На сайте https://lnzweb.com/ возможно заказать посевной материал, средства защиты растений, а также удобрения. На всю продукцию, которая представлена на сайте есть ​сертификаты, которые Вы получаете вместе с заказом, а так же по запросу предоставляется вся необходимая документация.

Ассортимент посевного материала содержит семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, а также озимого рапса.

Среди гибридов кукурузы https://lnzweb.com/hybrid/corn можно найти наиболее подходящий, потому что в ассортименте присутствует около 150 гибридов различных брендов: 

  • UNIVERSEED 
  • DEKALB 
  • LG Seeds 
  • Pioneer 
  • Syngenta 

В наличии также есть 86 гибридов подсолнечника https://lnzweb.com/hybrid/sunflower , среди которых стоит отметить следующие бренды:

  • LG Seeds 
  • Pioneer 
  • Syngenta 

7 гибридов сахарной свеклы приставленных брендом SESVanderHave, и 12 гибридов озимого рапса бренда DEKALB.

Каталог средств защиты растений представлен: гербицидами, фунгицидами, инсектицидами, протравителями, регуляторами роста, прилипателями, десикантами. Платформа LNZ web предлагает средства защиты растений следующих всемирно известных брендов:

  • DEFENDA
  • BASF
  • Bayer
  • Corteva Agriscience ™
  • Syngenta

Если точнее, то на сайте доступно около 80 разных гербицидов, для защиты вашего поля от бурьянов, также 50 фунгицидов и 30 инсектицидов, которые непосредственно помогут сохранить ваш урожай. Примерно 30  протравителей, которые позволят сохранить ваши посевы от почвенных вредителей и патогенов болезней, 7 регуляторов роста, которые позволят повлиять на развитие растений. Прилипатели в количестве 7 штук, которые позволят улучшить прилипание, распространение и усвоение листьями сорняков рабочего раствора. Десиканты в количестве 6 штук, которые позволят ускорить дозревание сельскохозяйственных растений.

Среди удобрений в наличии присутствуют как минеральные удобрения так и микроудобрения https://lnzweb.com/supply/mineral-fertilizer. Минеральные удобрения приставлены аммиачной селитрой и карбамидом Украинского производства ПАТ "АЗОТ". Микроудобрения приставлены брендом "Долина": Стример Zn, Стример MMM, Стример BMA .

Ассортимент товаров постоянно обновляется, что позволяет всегда удовлетворять потребности рынка.

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Теги: LNZ web
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