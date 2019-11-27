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27.11.2019, 16:20

LNZ web: интернет-магазин официальной и эксклюзивной продукции

LNZ web: интернет-магазин официальной и эксклюзивной продукции - Фото

Все товары, которые представлены в онлайн-каталоге сайта, являются официальными и оригинальными

На сайте аграрного интернет-магазина https://lnzweb.com/ можно найти много нужных Вам товаров, если Вы являетесь фермером или просто выращиваете сельскохозяйственную продукцию. Есть большой выбор посевного материала, средств защиты растений, а также удобрений.

Все товары, которые представлены в онлайн-каталоге сайта, являются официальными и оригинальными. И поэтому к каждому из видов товара клиент можете получить все необходимые документы, подтверждающие оригинальность и официальность данного продукта.

Только у нас можно приобрести посевной материал кукурузы от бренда UNIVERSEED https://lnzweb.com/hybrid/corn?brands=58. Этот бренд объединяет лучший мировой опыт с местными знаниями. Лучшая генетика из Канады и США. Среди которых представлены высокопроизводительные зерновые гибриды EXPH 003, EXPH 002, EXPM 017, EXPM 021, EXPM 015 и впервые на украинском рынке силосные гибриды Leafy и Leafy-Floury типа: S 3825, S 3909, S 4210. Эти гибриды прошли проверку на соответствие строгим требованиям в отношении агротехнологических характеристик для молочного и мясного животноводства. Сейчас такие гибриды считаются отдельным типом кукурузы.

В 2017 году в состав LNZ Group вошла компания УкрАгроПротект - компания-дистрибьютор генерических средств защиты растений, которая отвечает всем требованиям современного агрария. Сегодня компания УкрАгроПротект представляет новое  поколение генерических средств защиты растений под брендом DEFENDA которые доступны только в нашем магазине. Генерични препараты - совокупность высокоэффективных соединений, которые формируют высочайшее качество препарата. Они являются одними из наиболее оптимальных и современных средств защиты растений. Их применение уже широко распространенное в Европе и набирает популярность на украинском рынке. Специально для использования этих препаратов была так же разработана схем защиты растений, которая доступна на сайте: https://lnzweb.com/protection-schema

LNZ Group и Bayer (Monsanto) сотрудничают уже более 5 лет. Результатом плодотворной совместной работы стал выход на рынок нового бренда семян гибридов кукурузы - LEGEND. Согласно договору лицензии, Bayer (Monsanto) отдала в эксклюзивную дистрибьюцию LNZ Group 3 легендарных, проверенных временем и опытом, гибрида: ДК 315, Инсафл и Дривиа. Таким образом сотрудничество компаний перешла в формат собственной торговой марки (private label). Интернет магазин LNZ web так же имеет эксклюзивное право на продажу этих гибридов под брендом LEGEND в сезоне 2020 года.

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Теги: LNZ web
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