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04.11.2019, 12:55

LNZ web: основные преимущества перед конкурентами

LNZ web: основные преимущества перед конкурентами - Фото

Цель интернет-магазина состоит не только в том, чтобы продавать, но и в том, чтобы помогать фермерам

LNZ web - это первый официальный агро-дистрибьютор в Украине выросший из классической офлайн торговли, который предоставляет своим клиентам возможность покупки оригинальных товаров через интернет за справедливыми ценам.

Официальными партнёрами LNZ web являются такие всемирно известные компании: Bayer, DEKALB, BASF, Corteva Agriscience, SESVanderHave, Syngenta, Limagrain, DEFENDA, UNIVERSEED.

Вся продукция, которая продаётся в интернет-магазине LNZ web, имеет сертификаты, и покупатели их получают вместе с продукцией. По запросу, сертификаты могут быть отправлены на электронную почту.

Цель интернет-магазина состоит не только в том, чтобы продавать, но и в том, чтобы помогать фермерам. Поэтому на сайте публикуются уникальные статьи написанные опытными представителями отдела агро-консультаций https://lnzweb.com/blog .

Интернет-магазин даёт возможность малым фермерам, с общей площадью земли до 10 га,  получать такой же сервис как и большие фермеры. Фермерам предоставляется квалифицированный и качественный сервис через любой удобный для него способ коммуникации: через звонок в колл центр, чат, форму обратной связи на сайте, социальные сети, телеграм, вайбер https://lnzweb.com/contacts. В случае необходимости, агроном может выехать к клиенту на поле и предоставить нужные рекомендации. 

В случае возникновения срочной необходимости в каком-то продукте, например, инсектициде, у малых фермеров часто возникают сложности с наличием препарата у субдистрибьютора, его доставкой, завышенной ценой. Наш интернет магазин позволяет дать фермерам возможность покупки малого количества продукции, например, 1 мешка или 1 канистры без особого труда. Если офлайн дистрибьютор отказывается везти или продавать одну канистру, то в интернет магазине, её можно с легкостью заказать и забрать в ближайшем отделении Новой Почты https://lnzweb.com/payment. С помощью нашего сайта фермер сразу может понять:

· Есть продукт в наличии или нет. Для этого достаточно, в несколько кликов, открыть онлайн-каталог и проверить наличие товара;

· Реальную стоимость. Несмотря на то, в каких отношениях фермер с оффлайн дистрибьютором или какой спрос на препарат в этот момент на рынке. На сайте всегда будет самая низкая и комфортная цена.

· Срок в течении которого заказанный продукт будет на руках и использован в поле. Заказывая через сайт, можно быть уверенным, что доставка будет осуществлена в течение 1-2 дней, а не когда оффлайн дистрибьютору будет удобно к фермеру приехать.

Создание ресурса LNZ web является важным шагом для увеличения уровня образованности фермеров, доступности качественной продукции, развития аграрного рынка страны в целом.

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Теги: LNZ web
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