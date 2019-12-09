LNZ Web: сайт с полезными агро-инструментами

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• Зерновые;

• Подсолнечник;

• Подсолнечник ИМИ;

• Сахарная свекла;

• Рапс;

• Соя.

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• Что сеять: глобальное потепление вносит свои коррективы;

• Обзоры вредоносных объектов зерновых колосовых культур;

• Рост регуляция озимого рапса;

• Фомоз и фомопсис: распространение, вредоносность, борьба.