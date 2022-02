L’Oréal объявила финансовые результаты Группы за 2021 год

ІСТОРИЧНИЙ РІК : +16.1%

ВИПЕРЕДЖЕННЯ ТЕМПІВ ЗРОСТАННЯ РИНКУ ВДВІЧІ

СТІЙКЕ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ

Виручка від реалізації: 32,28 млрд.євро

+16,1% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

+16,9% за незмінного обмінного курсу

+15.3% за даними звітності

Прибуток: 6 млрд. євро (+19,1%)

Зростання електронної комерції на рівні +25,7%, що становить 28,9% виручки від реалізації

Дивіденди: 4,8 євро (+20%)

2021 рік став історичним для L’Oréal. Завдяки понад 100-річному досвіду та сбалансованій бізнес-моделі, Група L’Oréal досягла рекордного зростання виручки від реалізації на рівні +16,1% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (like for like). L’Oréal завоювала долю ринку в усіх зонах, усіх підрозділах та всіх категоріях. Протягом двох років Група досягла зростання на рівні +11,3%, значно випереджуючи темпи зростання ринку, який майже повернувся до рівня 2019 року.

"Ми також пишаємося нашими соціально-екологічними здобутками. Наші зусилля щодо підтримки гендерного паритету також були визнані Bloomberg за індексом гендерної рівності. L’Oréal є єдиною компанією у світі, яка отримує найвищу оцінку "ТРИ A" від CDP шість років поспіль за екологічне лідерство у боротьбі зі зміною клімату, збереженні лісів та водних ресурсів.

Кінець року ознаменувався стратегічною угодою, яка передбачає викуп L'Oréal 4% власних акцій, що належали Nestlé, що зміцнює нашу структуру акціонерів та є ключовим активом довгострокового успіху Групи" – коментує Ніколя Ієронімус, Генеральний директор Групи L’Oréal.

З початку пандемії темпи росту косметичного ринку сповільнились, що вплинуло на зміни звичок споживачів та перерозподіл частки категорій продуктів. Проте з 2021 року український косметичний ринок почав стрімко відновлюватись. В свою чергу, L’Oréal Україна показала зростання виручки від реалізації на рівні +18,6%, значно випереджуючи темпи зростання ринку.

"Варто зазначити, що не меньш важливою тенденцією залишається зростання онлайн-каналу. У 2021 році 59% споживачів в Україні купували товари FMCG онлайн та 73% з них збираються підтримувати той самий рівень онлайн-покупок і в майбутньому. Частка продажу L’Oréal Україна в онлайн каналі зросла на +37,2%. Незвачаючи на те, що ринок та звички споживачів змінилися, ми швидко адатувалися до нових реалій і плануємо продовжувати стрімко зростати у 2022 році" – зазначає Марк Савчук, Генеральний директор L’Oréal Україна.

Більше за посиланням https://www.loreal-finance.com/eng/news-release/2021-annual-results

Про компанію L’Oréal

L’Oréal — № 1 косметична Група у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, таких як L’Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kerastase та інші. Виручка Групи від реалізації в 2021 році становила 32,28 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб.



Як світовий лідер у сфері краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибуції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі до 2030 року в межах програми сталого розвитку "L'Oréal в інтересах майбутнього" та мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Інвестуючи понад 1 млрд євро в дослідження та інновації, компанія створює технологічні рішення для поліпшення споживчого досвіду, такі як ModiFace — для примірки віртуального макіяжу, SkinConsult — для перевірки ознак старіння шкіри, Spotscan — для перевірки стану шкіри, Perso — пристрій для створення персоналізованих косметичних засобів в домашніх умовах.

У 2021 році компанія L'Oréal представила нову б'юті-технологію L’Oréal Water Saver — систему для професійного та домашнього догляду за волоссям розроблену спільно з Gjosa, що знижує споживання води до 80%. Rouge Sur Mesure від YSL Beauty інноваційни пристрій для створення персоналізованого макіяжу в домашніх умовах на основі технології Perso. А у 2022 на CES компанія представила Colorsonic – пристрій для фарбування волосся вдома.