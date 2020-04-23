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23.04.2020, 17:38

L'Oréal Украина запускает План солидарности по противодейтствию коронавирусу

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Программу солидарности Группа L'Оréal реализует по всей Европе в поддержку мер по борьбе с коронавирусом

L'Oréal Украина бесплатно передаст более 100 000 продуктов, включая спиртовые гели для санитарной обработки рук, больницам, аптекам и продовольственным сетям. Доставка в больницы также будет бесплатной благодаря программе «Гуманитарная почта Украины» от компании Новая почта. Меры, принятые компанией в Украине, являются частью глобальной Программы солидарности, которую Группа L'Оréal реализует по всей Европе в поддержку мер по борьбе с коронавирусом. Благотворительный партнер инициативы Благотворительный Фонд «CпанБон».

В рамках разработанного плана, после прохождения всех процедур, необходимых для поставок продуктов в нашу страну, L'Oréal Украина осуществит следующие шаги:

-  Солидарность с медицинскими работниками, находящимися сегодня на передовой линии противостояния коронавирусу: поскольку сейчас крайне важно оказать поддержку медикам, вынужденным работать в экстремальной ситуации, например в том, что касается ухода за сухой кожей из-за интенсивного использования дезинфицирующих гелей для рук и масок для лица, L'Oréal Украина бесплатно передает продукты для ухода за кожей рук и лица (в количестве 20 000 наборов средств La Roche-Posay) врачам, в т. ч. педиатрам, фармацевтам и другим работникам медицинских учреждений нашей страны;

Солидарность с медицинскими работниками, работниками аптек и продовольственных магазинов: заводы L'Oréal уже выпускают спиртовые гели для санитарной обработки рук под брендами La Roche-Posay, Garnier и L'Oréal Paris. В ближайшие месяцы L'Oréal Украина передаст врачам, фармацевтам и продавцам магазинов розничной торговли в Украине свыше 85 000 единиц спиртовых гелей для санитарной обработки рук;

Солидарность со слоями населения, нуждающимися в помощи: L'Oréal Украина бесплатно передает средства личной гигиены организациям, которые поддерживают уязвимые слои населения.

Доставка во все основные больницы Украины осуществляется при поддержке и силами Новой Почты, основной почтовой службы экспресс-доставки в Украине, которая была одной из украинских компаний, отреагировавших  быстро и эффективно, поддержав страну в этот сложный период.

Марк Савчук, генеральный директор L'Oréal Украина, отмечает: «L'Oréal Украина стремится засвидетельствовать солидарность с украинцами, которые оказались в чрезвычайной кризисной ситуации, а также выразить благодарность и поддержку всем, кто непосредственно противостоит распространению пандемии. Я уверен в том, что на нас лежит ответственность за содействие этим общим усилиям. С гордостью смотрю на сплоченность и самоотверженность команды наших специалистов, которые полны решимости присоединиться к участникам этой беспрецедентной борьбы».

О компании L'Oréal Украина

*L'Oréal Украина — один из лидеров на рынке косметики и парфюмерии (№ 1 Косметическая группа в мире). Филиал в Украине был создан в 2004 году. По состоянию на 2019 год в Украине более 270 сотрудников и 88 000 сотрудников в разных филиалах компании по всему миру, в 2019 году было зарегистрировано 497 патентов на изобретения.  Компания представлена (имеет филиалы) в 150 странах мира и владеет портфолио из 36 взаимодополняющих брендов. В Украине функционирует 4 департамента: Департамент продукции массового спроса, Департамент продукции люкс, Департамент профессиональных продуктов и Департамент активной косметики.

Веб-сайт: http://www.loreal.ua/

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Теги: L'Oréal Украина, COVID-19, План солидарности
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