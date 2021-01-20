L’Oréal Украина завершила 4-й сезон общеобразовательной программы "Красота для всех"

У грудні 2020 року L’Oréal Україна завершила 4-й сезон проєкту "Краса для всіх", щоб допомогти жінкам, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства, здобути безплатну освіту у сфері краси. Реалізація програми здійснюється спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтримки Фундації L’Oréal.

Мета програми — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, основ перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя.

Протягом п’яти місяців, із серпня по грудень 2020 року, учасниці проходили навчання у двох групах у місті Києві. Програма передбачає понад 500 годин навчання як в онлайн-, так і офлайн-форматі.

Після завершення навчання на випускній церемонії, яку проводили онлайн, 27 учениць отримали дипломи про здобуття професії перукарки. За чотири сезони реалізації загальноосвітньої програми 94 жінки здобули безплатну освіту у сфері краси, а саме професію перукарки.

Сьогодні програму "Краса для всіх" представлен в понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.

"Економічна залежність від чоловіка і можливостей забезпечувати дітей та себе є однією з найбільш поширених причин, що зупиняють жінку від виходу із ситуації насильства. За нашими дослідженнями, в Україні 1,1 млн жінок щорічно* зазнають фізичного та сексуального насильства і 2/3 з них нікуди не звертаються по допомогу. Надаючи можливість жінці освоїти професію, яка може забезпечувати стабільний дохід, ми фактично робимо її більш захищеною та впевненою в собі, даємо їй інструмент розірвати коло насильства", — зазначає Павло Замостьян, заступник представника UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення.

Марк Савчук, генеральний директор L’Oréal Україна:

"Ми побачили великий потенціал у реалізації програми в Україні та без вагань розпочали навчання першого сезону ще у 2017 році. За чотири роки успішної реалізації програми 94 жінки здобули безплатну освіту у сфері краси. Більшість із них працює у салонах краси, деякі навіть керують власним бізнесом.

За період карантину та глобальної кризи кількість звернень щодо домашнього насильства в Україні зросла майже вдвічі. Саме тому ми прагнемо не зупинятися й надалі та допомогти ще більшій кількості жінок змінити своє життя на краще. І вже в лютому 2021 року розпочинаємо навчання наступної групи в новому приміщенні у Києві та запускаємо навчання ще в одному місті України — Львові. До 2 лютого триває набір на участь у місті Львові. Деталі за посиланням".





Beauty for a Better Life!

Про компанію L’Oréal

LOréal понад 100 років присвячує себе красі. В унікальному портфоліо компанії — 35 взаємодоповнюючих міжнародних брендів. Обсяг продажів Групи у 2019 році сягнув 29,87 млрд євро, а у її штаті по всьому світу працює 88 000 осіб. Як світовий лідер у галузі краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистриб’юції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Дослідження й інновації, яким присвячують себе 4100 відданих своїй справі наукових дослідників, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L’Oréal. Зобов’язання L’Oréal охоплюють амбітні цілі в галузі сталого розвитку до 2030 року і мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Про Фундацію L’Oréal

За допомогою програм краси Фундація допомагає жінкам, які страждають від хвороб, фінансових труднощів чи соціальної ізоляції, повернути собі відчуття власної гідності й жіночності, що позитивно впливає на їхнє самопочуття та успішність. Також Фундація проводить освітні програми для експертів у сфері краси.

Про UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, а з 1997 року — і в Україні.

Вебсайт: www.ukraine.unfpa.org. за діяльністю UNFPA у Twitter та Facebook.