L'Oréal запускает кампанию StandUP по противодействию домогательствам

Согласно данным исследования компании Ipsos и экспертов из Корнеллского университета, 78% опрошенных женщин оказывались жертвами домогательств в общественных местах, 25% отметили, что им была предоставлена помощь, и 79% пострадавших отмечают, что вмешательство посторонних лиц помогло в решении ситуации*.

Именно поэтому, по случаю Международного дня женской солидарности, компания L'Oréal совместно с брендом L'Oréal Paris запускают глобальную кампанию, нацеленную на противодействие домогательствам в публичных местах — от школ до общественного транспорта, фестивалей, интернет-пространства.

Благодаря тому, что бренд L'Oréal Paris широко представлен на международной арене, глобальная кампания StandUp переводит меры по поддержке женщин в публичную плоскость, стремясь побороть модель поведения, которая запугивает и лишает ощущения свободы и собственного достоинства.

Объединив усилия с неправительственной общественной организацией Hollaback!, компания L'Oréal разработала простую и эффективную методику «5D» https://www.standup-international.com/en/en/ (Distract, Delegate, Document, Direct, Delay) с целью научить, как действовать в ситуации, когда вы оказались жертвой домогательств в публичных местах или случайно стали их свидетелем.

Запустив глобальную кампанию StandUp, L'Oréal ставит своей целью научить 1 миллион женщин и мужчин до конца 2021 года (во всех странах присутствия компании) способам вмешательства в случае, если они станут свидетелями домогательств в общественных местах или испытают их на себе. Таким образом способствовать созданию более равноправной культуры, основанной на ценностях уважения и достоинства.

«L’Oréal Paris выступает за расширение прав и возможностей женщины во всех проявлениях ее образа жизни. Устраняя препятствия, мешающие женщинам реализовать себя, мы стремимся укрепить их самооценку. Совместно с Hollaback! и локальными общественными организациями мы призываем женщин и мужчин безопасным образом реагировать, когда они становятся свидетелями или сами страдают от домогательств в общественных местах. Вместе мы способны создать тот мир, в котором девушки и женщины смогут уверенно идти вперед в будущее без домогательств» - Дельфин Вигье-Овас (Delphine Viguier-Hovasse), Президент бренда L’Oréal Paris (Global Brand President of L’Oréal Paris).

L'Oréal Украина — один из лидеров на рынке косметики и парфюмерии (№ 1 Косметическая Группа в мире). Филиал в Украине был создан в 2004 г. По состоянию на 2020 г. в Украине работает более 250 сотрудников и 86 тысяч сотрудников работают в разных филиалах компании по всему миру. Компания представлена (имеет филиалы) в 150 странах мира и владеет портфолио из 36 взаимодополняющих брендов. В Украине функционирует 4 департамента — Департамент продукции массового спроса, Департамент продукции люкс, Департамент профессиональных продуктов и Департамент активной косметики. Веб-сайт: http://www.loreal.ua/

* Методология исследования

Исследование осуществлялось компанией Ipsos для L'Oréal Paris в 8 странах мира: Канаде, Франции, Индии, Италии, Мексике, Испании, Великобритании, США. В каждой из исследуемых стран были опрошены по 2000 человек — 1250 женщин и 750 мужчин. Всего с 5 февраля по 27 февраля 2019 года было опрошено 15 500 человек. Опрос проходил в режиме онлайн.

Hollaback! — неправительственная общественная организация, миссия которой направлена на прекращение домогательств во всех их формах путем трансформации культуры. Веб-сайт: https://www.ihollaback.org/