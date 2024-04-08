Лучшие напольные конвекторы для отопления частного дома с окнами от пола ТМ Carrera

Напольные конвекторы будут отличным вариантом обеспечения обогрева помещений с низкими подоконниками и большими окнами.

Если в вашем частном доме оборудованы конструкции из витражного стекла, именно такие обогреватели идеально подойдут для создания барьера от проникновения холодного потока в комнату.

Преимущества и конструктивные особенности напольных конвекторов

Главным плюсом подобных устройств является то, что они имеют минимальные габариты по высоте до 28 см. Благодаря такому исполнению открывается возможность установки в зоне низкого подоконника или для работы на полу в местах большой остекленности.

Решение купить напольный конвектор будет оптимальным вариантом для случаев, когда монтаж стандартных устройств практически невозможен и вызывает много затруднений.

Установка современного оборудования в виде отопительных приборов с закреплением на полу будет залогом не только хорошей работы за счет действия по принципу естественной конвекции, но и позволит создать в частном доме привлекательный, эстетически совершенный дизайн .

Конструкция таких устройств рассчитана на работу в режиме естественной конвекции – повышение температуры холодного потока в теплообменнике с последующей подачей в помещение теплого воздуха.

Интернет-магазин Carrera.kiev.ua предлагает ознакомиться с наиболее популярными в Украине образцами подобного оборудования.

Топ напольных конвекторов для отопления частных домов

Все модели товарной линейки FRH будут отличным выбором для использования в комнатах с окнами от пола. Но специалисты рекомендуют обратить внимание на три модификации, которые имеют наиболее положительные отзывы от пользователей.

Carrera FRH 150.175.1000

Эта модель в компактном исполнении способна до минимума снизить потери энергии и имеет несколько других важных характеристик:

незаметный внешний вариант подключения к ножке конвектора;

легкий вес, что важно в помещениях с относительно слабым перекрытием между этажами;

изготовление корпуса из цельного металлического листа, из-за чего на изделии отсутствуют соединительные швы;

при необходимости можно заказать напольный конвектор с термостатической головкой, встроенной в корпус.

По желанию владельца не вызывает трудностей окрашивания решетки и стенок корпуса в любой цвет палитры RAL.

Carrera 4FR2H 185.195.1000

Более производительная модель может использоваться как в качестве дополнительного элемента в сочетании с другими приборами или как основной источник отопления помещения.

Цена напольного конвектора этой модификации полностью оправдывает себя следующими преимуществами:

качественные материалы для изготовления теплообменника – алюминий и медь;

минимальные характеристики ширины корпуса из стали толщиной 1 мм;

кассетное выполнение креплений – залог высокого уровня жесткости;

установка дополнительных теплообменников позволяет увеличить параметры теплопроизводительности.

Привлекательно выглядят декоративные решетки из анодированного алюминия.

Carrera FR2W 150.175.1000

Наличие двух вертикальных теплообменников отлично выполняет функцию отсечения холодного воздуха, создаваемого у стен и окон. Универсальность этой модели обусловлена компактными габаритами, что разрешает проблему размещения под любым подоконником.

Важный нюанс – возможность с помощью сервопривода или терморегулятора вносить к изменению показателей температуры теплоносителя.