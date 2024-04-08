Найкращі підлогові конвектори для опалення приватного будинку з вікнами від підлоги ТМ Carrera

Підлогові конвектори будуть відмінним варіантом забезпечення обігріву приміщень з низькими підвіконнями та великими вікнами.

Якщо у вашому приватному будинку облаштовані конструкції з вітражного скла, саме такі обігрівачі ідеально підійдуть для створення бар'єра від проникнення холодного потоку в кімнату.

Переваги та конструктивні особливості підлогових конвекторів

Головним плюсом подібних пристроїв є те, що вони мають мінімальні габарити по висоті до 28 см. Завдяки такому виконанню відкривається можливість встановлення в зоні низького підвіконня або для роботи на підлозі в місцях великої заскленої ділянки.

Рішення купити підлоговий конвектор буде оптимальним варіантом для випадків, коли монтаж стандартних пристроїв практично неможливий та викликає багато труднощів.

Встановлення сучасного обладнання у вигляді опалювальних приладів із закріпленням на підлозі буде запорукою не тільки гарної роботи за рахунок дії за принципом природної конвекції, а й дозволить створити в приватному будинку привабливий, естетично довершений дизайн.

Конструкція таких пристроїв розрахована на роботу в режимі природної конвекції – підвищення температури холодного потоку в теплообміннику з подальшою подачею в приміщення теплого повітря.

Інтернет-магазин Carrera.kiev.ua пропонує ознайомитися з найбільш популярними в Україні зразками подібного обладнання.

Топ підлогових конвекторів для опалення приватних будинків

Всі моделі товарної лінійки FRH будуть чудовим вибором для використання в кімнатах з вікнами від підлоги. Але фахівці рекомендують звернути увагу на три модифікації, яку мають найбільше позитивних відгуків від користувачів.

Carrera FRH 150.175.1000

Ця модель в компактному виконанні здатна до мінімуму знизити втрати енергії та має декілька інших важливих характеристик:

непомітний зовні варіант підключення до ніжки конвектора;

легка вага, що важливо в приміщеннях з відносно слабким перекриттям між поверхами;

виготовлення корпусу з суцільного металевого листа, через що на виробі відсутні з’єднувальні шви;

за необхідності можна замовити підлоговий конвектор з термостатичною голівкою, вбудований корпус.

За бажанням власника не викликає труднощів фарбування решітки і стінок корпусу в будь-який колір палітри RAL.

Carrera 4FR2H 185.195.1000

Більш продуктивна модель може використовуватися як в якості додаткового елементу в поєднанні з іншими приладами або як основне джерело опалення приміщення.

Ціна підлогового конвектора цієї модифікації повністю виправдовує себе наступними перевагами:

якісні матеріали виготовлення теплообмінника – алюміній та мідь;

мінімальні характеристики ширини корпусу зі сталі товщиною 1 мм;

касетне виконання кріплень – запорука високого рівня жорсткості;

встановлення додаткових теплообмінників дозволяє збільшити параметри теплопродуктивності.

Привабливий вигляд мають декоративні решітки з анодованого алюмінію.

Carrera FR2W 150.175.1000

Наявність двох вертикальних теплообмінників відмінно виконує функцію відсікання холодного повітря, яке створюється біля стін та вікон. Універсальність цієї моделі обумовлена компактними габаритами, що вирішує проблему розміщення під будь-яким підвіконням.

Важливий нюанс – можливість за допомогою сервоприводу або терморегулятора вносити до зміни до показників температури теплоносія.