Лучшие сайты для изучения английской грамматики

Если вы решили изучить английский язык с самых азов или пришли к выводу, что пришло время повысить свой уровень знаний, то вам наверняка понадобится профессиональная помощь. Ее вы можете найти на просторах интернета.

В мировой сети есть огромное количество специализированных ресурсов, на которых вы сможете изучить язык, включая грамматику. Ниже приведены лучшие из них, которые оптимально подойдут для этих целей.

Интерактивные и увлекательные уроки на BistroEnglish.com

Обучение на этой платформе отличается своей привлекательностью, так как сайт полностью на русском языке, что существенно облегчает обучение. Но, вместе с тем, в видеоуроках задействованы носители английского.

Каждое занятие представляет собой интереснейшее мероприятие, которое шаг за шагом приближает вас к вашей цели.

Опытный преподаватель – Оксана Долинка, более 10 лет обучает учеников со всего мира, и их количество продолжает неуклонно расти.

На ее YouTube канале уже почто полтора миллиона подписчиков.

Дело в том, что предложенные на сайте методики разработаны самой Оксаной, а в процессе обучения принимают участие носители языка, поэтому вы сможете отточить произношение и научиться воспринимать иностранную речь на слух, избегая всех подводных камней и тонких нюансов, которые не освещены на большинстве аналогичных платформ.

На сайте вам доступна:

• Огромная коллекция аудио и видео материалов современного разговорного английского, позволяющие вам изучать язык самостоятельно;

• Разнообразные уроки по самым нужным английским темам;

• Наиболее популярные фразы на каждый день, которые помогут вам овладеть современным разговорным языком;

• Полезные советы по изучению английского, в том числе и грамматике.

Сайт Easy World of English

Сайт с хорошей навигацией, что облегчает процесс поиска нужной информации. Если вы с интернетом глубоко на "Вы", то на этом сайте вы останетесь в своей зоне комфорта, так как интерфейс ресурса понятен на уровне интуиции.

К тому же он регулярно обновляется, что только радует. Из недостатков можно отметить тот факт, что он полностью на английском, так что, если вы пока не сильны в языке, то это может вызвать определенные трудности.

Сайт Cambridge English

Англоязычный сайт, включающий в себя уроки и полезные упражнения, которые направлены на пополнение словарного запаса обучающегося. Структура сайта выстроена таким образом, что, начав с самого легкого, ученик будет постепенно продвигаться на более сложные уровни.

Платформа BBC

Это сайт на английском языке, поэтому больше подойдет тем, кто уже владеет языком и желает его подтянуть. Ресурс наполнен интересными видеороликами и свежими новостями. Если сначала вам может показаться, что так изучать язык довольно сложно, то со временем вы поймете, что в этом есть и свои преимущества.

Сайт British Council

Сайт британского совета, чья миссия заключается в развитии сотрудничества в области образования и культуры. Если вы решили изучать английский язык, этот сайт может быть вам полезен.

Сайт содержит различные учебные материалы практически на разные темы, начиная от политики и заканчивая спортом. Однако хотя бы базовыми знаниями владения языком необходимо обладать, потому как сайт полностью на английском.

Если вы не бросите занятия после одного, двух уроков, если вы будете посещать данные сайты и регулярно заниматься, то очень скоро вы заметите значительные улучшения своих навыков знания языка. Особое внимание рекомендуем обратить на замечательный сайт BistroEnglish.com, обучение здесь эффективное, быстрое и увлекательное.