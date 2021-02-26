"Лучший ответ на COVID-19": МТБ БАНК отмечен премией "Выбор страны"

Почетную награду рейтингового агентства "Вибір Країни" за участие в противодействии пандемии COVID-19 в номинации "Краща відповідь на COVID-19" получил Председатель Правления ПАО "МТБ БАНК" Юрий Кралов.

МТБ БАНК с первых дней пандемии COVID-19 совместно с Благотворительным Фондом "Корпорация монстров" и антикризисным штабом в Одесской области "Одесса vs COVID" присоединился к кампании по поддержке медицинской системы Украины, став на защиту тех, кто на передовой борется со страшной эпидемией. Врачи, медсестры, санитарки инфекционных отделений уже год работают сверхурочно, рискуя своей жизнью, в крайне тяжелой эпидемической ситуации они ежеминутно находятся в зоне риска.

- Наша главная задача – сохранить жизнь медиков, обеспечив их средствами защиты, в первую очередь – защитными костюмами, в которых они нуждаются. От здоровья медиков зависит ход лечения и минимизация процента летальности пациентов, – отметил Юрий Кралов. – Поэтому МТБ БАНК перечислил полмиллиона гривен на приобретение защитных костюмов многоразового использования для медиков известному в Одессе Благотворительному Фонду "Корпорация монстров", который занимается обеспечением больниц необходимыми средствами защиты и лекарствами. Защитные костюмы распределили между медицинскими учреждениями, которые были определены как опорные в Одессе и Одесской области.

На счет "Корпорации монстров" также были перечислены 640 тысяч гривен, благодаря чему приобретены Мониторы пациента Spacelabs С50. Оборудование тоже было направлено в опорные больницы.

МТБ БАНК помог медикам и жителям Черноморска, перечислив 500 тысяч гривен Благотворительному Фонду "Здоров'я Чорноморська" на приобретение современного оборудования для исследования биоматериалов на выявление коронавируса. И еще 500 тысяч гривен было направлено на закупку защитных средств для медиков опорной больницы.

Получив награду рейтингового агентства "Вибір Країни", Председатель Правления ПАО "МТБ БАНК" Юрий Кралов заверил: "Мы не собираемся останавливаться – вместе мы все преодолеем!".