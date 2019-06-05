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05.06.2019, 14:52

Масштабный ивент Бизнес Концентрат 4.0. Итоги

Масштабный ивент Бизнес Концентрат 4.0. Итоги - Фото

На мероприятии собралось 8500 предпринимателей из разных городов и стран

1 июня во Дворце Спорта прошёл самый большой бизнес ивент страны Бизнес Концентрат 4.0.

Организаторы собрали 8500 предпринимателей из разных городов и даже стран.

Такой концентрации успешных и прогрессивных предпринимателей нового времени Дворец Спорта не помнит давно.

«Мы хотели собрать лучших не только на сцене, но и в зале. И нам это удалось. Сегодня время предпринимателей нового времени, которые не боятся расти и развиваться, которые быстро принимают решения и стремятся успеть как можно больше. Они не ограничены рамками города или страны. Они видят возможности во всем.»

Артём Майдан, организатор Бизнес Концентрата 4.0, владелец образовательной компании PRIZMA

На сцене выступили Оскар Хартманн, Александр Конотопский, Дмитрий Дубилет , Александр Высоцкий, Евгений Чичваркин и Евгений Черняк.

Особенностью Бизнес Концентрат 4.0 стало «ток шоу с монстрами бизнеса», где были Владислав Чечеткин (Rozetka), Игорь Никонов (КАН development), Константин Ефименко ( Biopharma, Tribo), Тарас Барщовский (t.b. Fruit). А модератором ток шоу стал Андрей Федорив.

Это был разговор сильнейших игроков рынка (не только украинского) о достижении таких позиций, работе с командой, целях и результатах.

Из конспектов участников Бизнес Концентрат 4.0:

  1. ✅ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СПИСОК FORBES не умнее вас, они просто умело применяют полученные инструменты и знания в своём бизнесе!
  2. ✅ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА С КЛИЕНТАМИ? Это когда вы знаете даже дату рождения хомячков Вашего клиента!
  3. ✅ БИЗНЕС - ЭТО КОГДА ЦИФРУ ИЗ СВОЕЙ ГОЛОВЫ ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ НА БАНКОВСКИЙ СЧЁТ!
  4. ✅ МИР БУДУЩЕГО ПРИНАДЛЕЖИТ ПЕРФЕКЦИОНИСТАМ, ОДЕРЖИМЫМ СВОЕЙ ИДЕЕЙ!

Организаторы Бизнес Концентрат 4.0: Артём Майдан (образовательная компания PRIZMA) и Visotsky Consulting

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Теги: Бизнес Концентрат 4.0.﻿
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