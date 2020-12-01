Медицинский букинг Helsi запустил официальное мобильное приложение

Более 15 000 заболевших на COVID-19 в сутки: такую ​​статистику каждый день демонстрируют большинство европейских стран. На фоне того как мир борется с пандемией, так называемый Digital Health продолжает набирать обороты. Акции компаний, предоставляющих услуги телемедицины, услуги букинга врачей, заказа лекарств онлайн или просто цифровизируют медицину — растут. Не исключение и Украина. Над электронными медицинскими сервисами работает и Минцифра, и бизнес, их требует руководство Минздрава.

Один из крупнейших операторов этого рынка в стране — сервис Helsi (helsi.me) — выпустил мобильную версию, которую давно ждали пользователи. Надо отметить, что, Helsi — это больше 200 000 записей на прием ежедневно, поэтому выход приложения — достаточно ожидаемое событие. Но что же изменилось?

Сервис помогает онлайн получить быстрый доступ ко всем медицинским услугам: найти врача по специальности или местоположению и записаться к нему или записать своих родных в выбранную клинику или к специалисту. Сейчас в системе можно найти более 12 000 семейных врачей к которым украинцы обращаются в первую очередь.

Приложение Helsi.me доступно:

В приложении можно найти врача который будет соответствовать нужным параметрам и записаться к нему на прием. Поиск осуществляется по району проживания, количеству заключенных деклараций, возрастным категориям пациентов, типу клиники, стажу работы врача, рейтингу врача или квалификации врача.

"Мы постоянно следим за спросом пользователей, и потребность в приложении возникла давно. Но сейчас, как никогда актуально упрощать доступ к медицине. Поэтому, создавая бесплатное мобильное приложение для пациента, мы пытались учесть "вызовы" комфорта современных приложений и возможности использования медицинской системы: сохранение авторизации и личных данных в устройстве пациента, поиск врачей и клиник, отображение семейного врача, фильтрацию запросов по различным признакам, просмотр визитов к врачам, удобная поддержка, шифрование данных. Мы долгое время готовили этот важный шаг и наконец он сделан — медицинская карта в смартфоне становится реальностью." — рассказывает Евгений Донец, СЕО медицинской информационной системы Helsi.

Всего в приложении можно ознакомиться со всеми услугами медучреждений или клиник, выбрав оптимальные для себя по локации и стоимости услуг. Отдельное преимущество эры информационных технологий — постоянное развитие инноваций. Система Helsi продолжит интегрировать новые сервисы в приложении, среди которых будут и телемедицинские консультации. Через видеосвязь пациент сможет получить врачебную консультацию рассказать о симптомах, течении болезни и получить качественное медицинское заключение. Это удобно в случае вирусной инфекции, чтобы не подвергать специалиста опасности. И сэкономит время, когда оффлайн обзор не нужен, а достаточно лишь телемедицинский. Дополнительно перед приемом пациент и врач дважды получат электронное напоминание — за день до приема и в день приема — чтобы вовремя провести видеоконсультацию.

Разработчики советуют обновлять приложение при каждой возможности, ведь каждая версия будет включать в себя важные изменения:

- заработают телемедицинские консультации;

- станет доступным просмотр результатов приема: пациент после посещения врача сможет пересмотреть диагноз, назначенное лечение, выписанные рецепты и направления. В течение 14 дней после визита можно оставить отзыв о враче и приеме по нескольким критериям. На основании отзывов формируется рейтинг врача;

- станет доступным сервис "Лекарства онлайн" с простым алгоритмом действий пациента: записался на прием, посетил врача, врач установил диагноз, назначил лечение, выписал рецепт, нашел лекарство и забронировал, далее получает напоминание, что нужно принимать лекарства.

Загружайте бесплатно приложение на смартфон и начинайте пользоваться прямо сейчас! Быть здоровым комфортно с Helsi.me!

Медицинская система Helsi работает с 2016 года, в день через сайт helsi.me 210 000 пациентов записываются на прием к врачу. Система подключена к eHealth и предоставляет функционал для участия в реформе. Системой пользуются более 1 100 учреждений здравоохранения, 21 000 врачей по всей Украине. Разработчики приложения прогнозируют, что оно имеет потенциал к увеличению аудитории пациентов минимум в три раза уже за первый год работы.