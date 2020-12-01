Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
01.12.2020, 13:24

Медицинский букинг Helsi запустил официальное мобильное приложение

Медицинский букинг Helsi запустил официальное мобильное приложение - Фото

Один из крупнейших операторов этого рынка в стране — сервис Helsi (helsi.me) — выпустил мобильную версию, которую давно ждали пользователи

Более 15 000 заболевших на COVID-19 в сутки: такую ​​статистику каждый день демонстрируют большинство европейских стран. На фоне того как мир борется с пандемией, так называемый Digital Health продолжает набирать обороты. Акции компаний, предоставляющих услуги телемедицины, услуги букинга врачей, заказа лекарств онлайн или просто цифровизируют медицину — растут. Не исключение и Украина. Над электронными медицинскими сервисами работает и Минцифра, и бизнес, их требует руководство Минздрава.

Один из крупнейших операторов этого рынка в стране — сервис Helsi (helsi.me) — выпустил мобильную версию, которую давно ждали пользователи. Надо отметить, что, Helsi — это больше 200 000 записей на прием ежедневно, поэтому выход приложения — достаточно ожидаемое событие. Но что же изменилось?

Сервис помогает онлайн получить быстрый доступ ко всем медицинским услугам: найти врача по специальности или местоположению и записаться к нему или записать своих родных в выбранную клинику или к специалисту. Сейчас в системе можно найти более 12 000 семейных врачей к которым украинцы обращаются в первую очередь.

Приложение Helsi.me доступно:

В приложении можно найти врача который будет соответствовать нужным параметрам и записаться к нему на прием. Поиск осуществляется по району проживания, количеству заключенных деклараций, возрастным категориям пациентов, типу клиники, стажу работы врача, рейтингу врача или квалификации врача.

"Мы постоянно следим за спросом пользователей, и потребность в приложении возникла давно. Но сейчас, как никогда актуально упрощать доступ к медицине. Поэтому, создавая бесплатное мобильное приложение для пациента, мы пытались учесть "вызовы" комфорта современных приложений и возможности использования медицинской системы: сохранение авторизации и личных данных в устройстве пациента, поиск врачей и клиник, отображение семейного врача, фильтрацию запросов по различным признакам, просмотр визитов к врачам, удобная поддержка, шифрование данных. Мы долгое время готовили этот важный шаг и наконец он сделан — медицинская карта в смартфоне становится реальностью." — рассказывает Евгений Донец, СЕО медицинской информационной системы Helsi.

Всего в приложении можно ознакомиться со всеми услугами медучреждений или клиник, выбрав оптимальные для себя по локации и стоимости услуг. Отдельное преимущество эры информационных технологий — постоянное развитие инноваций. Система Helsi продолжит интегрировать новые сервисы в приложении, среди которых будут и телемедицинские консультации. Через видеосвязь пациент сможет получить врачебную консультацию рассказать о симптомах, течении болезни и получить качественное медицинское заключение. Это удобно в случае вирусной инфекции, чтобы не подвергать специалиста опасности. И сэкономит время, когда оффлайн обзор не нужен, а достаточно лишь телемедицинский. Дополнительно перед приемом пациент и врач дважды получат электронное напоминание — за день до приема и в день приема — чтобы вовремя провести видеоконсультацию.

Разработчики советуют обновлять приложение при каждой возможности, ведь каждая версия будет включать в себя важные изменения:

- заработают телемедицинские консультации;

- станет доступным просмотр результатов приема: пациент после посещения врача сможет пересмотреть диагноз, назначенное лечение, выписанные рецепты и направления. В течение 14 дней после визита можно оставить отзыв о враче и приеме по нескольким критериям. На основании отзывов формируется рейтинг врача;

- станет доступным сервис "Лекарства онлайн" с простым алгоритмом действий пациента: записался на прием, посетил врача, врач установил диагноз, назначил лечение, выписал рецепт, нашел лекарство и забронировал, далее получает напоминание, что нужно принимать лекарства.

Загружайте бесплатно приложение на смартфон и начинайте пользоваться прямо сейчас! Быть здоровым комфортно с Helsi.me!

Медицинская система Helsi работает с 2016 года, в день через сайт helsi.me 210 000 пациентов записываются на прием к врачу. Система подключена к eHealth и предоставляет функционал для участия в реформе. Системой пользуются более 1 100 учреждений здравоохранения, 21 000 врачей по всей Украине. Разработчики приложения прогнозируют, что оно имеет потенциал к увеличению аудитории пациентов минимум в три раза уже за первый год работы.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Helsi
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 