Медицинский центр для взрослых и детей "Добробут" открылся в Ирпене

10 июня состоялось торжественное открытие еще одного отделения Медицинской сети "Добробут" в городе Ирпене по адресу: ул. Грибоедова, д. 8-а.
Медицинский центр в городе Ирпене – это трехэтажное помещение площадью 1 500 кв. м, которое работает без выходных и ежедневно может принимать до 300 пациентов амбулаторно. Новый центр будет предоставлять широкий спектр услуг как взрослым, так и маленьким пациентам: консультации специалистов, диагностические и лабораторные исследования, комплексные программы здоровья, услуги детской и взрослой стоматологии, неотложной помощи.
Почему рядовому жителю города Ирпеня стоит обратиться за консультацией именно в новую клинику МС "Добробут"?
Руководитель Медицинского центра "Добробут" в городе Ирпене Гримковская Анна Алексеевна отметила: "Новый медицинский центр в городе Ирпене для взрослых и детей – это многопрофильное медицинское заведение, где в соответствии со всеми отечественными и международными медицинскими стандартами можно получить консультации специалистов, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, стать участником комплексных программ здоровья. Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, использованию новейших методов диагностики, а также технологическому оснащению каждый пациент нашего центра получит комфортное и эффективное лечение".
После торжественного открытия клиники состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: генеральный директор МС "Добробут" Калашников Олег Владимирович, медицинский директор по педиатрии МС "Добробут" Рыков Алексей Аркадьевич, руководитель Медицинского центра "Добробут" в городе Ирпене Гримковская Анна Алексеевна и мэр города Ирпеня Маркушин Александр Григорьевич.
Пресс-конференцию начал генеральный директор МС "Добробут" Калашников Олег Владимирович. Он поделился планами на будущее и рассказал об основных стратегических целях сети.
"Сегодня "Добробут" – это ведущая Медицинская сеть, которая объединяет команду специалистов высшего класса в 17 медицинских центрах. Мы хотим стать ближе к нашим клиентам и дать возможность людям получать высококачественную медицинскую помощь. Именно это определило нашу стратегию на следующие несколько лет. "Добробут" выходит за пределы Киева, и первым шагом реализации этой стратегии стало открытие клиники в Ирпене", – сообщил Калашников Олег Владимирович, генеральный директор Медицинской сети "Добробут".
Мэр города Ирпеня Маркушин Александр Григорьевич отметил: "Многие жители Ирпеня и соседних городов ездят за медицинскими услугами в Киев. Я искренне рад тому, что Клиника "Добробут" открылась именно в Ирпене, потому что уже с сегодняшнего дня жители нашего города смогут получить высококвалифицированную помощь, не выезжая в столицу. Тот факт, что в нашем городе появилась клиника такого уровня, свидетельствует о том, что Ирпень – привлекателен для предпринимателей и инвестиций. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении!"
Ведущие специалисты новой клиники провели экскурсию для представителей СМИ и рассказали о преимуществах и новых услугах. В частности, МС "Добробут" впервые ввела VR-вакцинацию. Это новый подход к стандартной процедуре прививки, какой приемлем для всех типов вакцинации детей. С помощью шлемов виртуальной реальности обычная процедура превращается в увлекательное путешествие на сказочную планету.
Мероприятие прошло в теплой, непринужденной атмосфере. Гости получили множество приятных впечатлений и увидели клинику своими глазами.
Мы рядом!
Справка: Медицинская сеть "Добробут" — частная многопрофильная больница, которая успешно работает в Киеве с 2001 года и предоставляет широкий спектр медицинской помощи как на первичном уровне, так и на уровне высокоспециализированной медицины. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с Центром неврологии, Центр кардиохирургии, Клинический центр онкологии, Центр вертебрологии, стоматологию, Центр дерматологии и косметологии. Больше информации: www.dobrobut.com