Медицинский центр для взрослых и детей "Добробут" открылся в Ирпене

10 июня состоялось торжественное открытие еще одного отделения Медицинской сети "Добробут" в городе Ирпене по адресу: ул. Грибоедова, д. 8-а.

Медицинский центр в городе Ирпене – это трехэтажное помещение площадью 1 500 кв. м, которое работает без выходных и ежедневно может принимать до 300 пациентов амбулаторно. Новый центр будет предоставлять широкий спектр услуг как взрослым, так и маленьким пациентам: консультации специалистов, диагностические и лабораторные исследования, комплексные программы здоровья, услуги детской и взрослой стоматологии, неотложной помощи.

Почему рядовому жителю города Ирпеня стоит обратиться за консультацией именно в новую клинику МС "Добробут"?

Мы предоставляем полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг в удобное для пациента время.

В Медицинском центре "Добробут" в г. Ирпене принимают детские и взрослые врачи, вы можете выбрать специалистов для всех членов своей семьи. У наших докторов высокий уровень профессионализма и квалификации, а также большой практический опыт.

Медицинский центр оснащен современным диагностическим оборудованием от ведущих мировых производителей.

Мы предлагаем удобный режим работы врачей, консультации ведущих специалистов МС "Добробут", чтобы каждый пациент мог своевременно получить медицинские услуги в удобное для себя время.

Благодаря предварительной записи в "Добробут" нет очередей, а смс-информирование помогает напомнить о будущем визите.

Комфортные условия пребывания в центре и доброжелательный персонал помогают минимизировать стресс от посещения медицинского заведения.

В Медицинском центре обустроена emergency-палата и всегда доступны две бригады неотложной помощи "Добробут", которые при необходимости доставят пациента в стационарное отделение.

Руководитель Медицинского центра "Добробут" в городе Ирпене Гримковская Анна Алексеевна отметила: "Новый медицинский центр в городе Ирпене для взрослых и детей – это многопрофильное медицинское заведение, где в соответствии со всеми отечественными и международными медицинскими стандартами можно получить консультации специалистов, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, стать участником комплексных программ здоровья. Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, использованию новейших методов диагностики, а также технологическому оснащению каждый пациент нашего центра получит комфортное и эффективное лечение".

После торжественного открытия клиники состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: генеральный директор МС "Добробут" Калашников Олег Владимирович, медицинский директор по педиатрии МС "Добробут" Рыков Алексей Аркадьевич, руководитель Медицинского центра "Добробут" в городе Ирпене Гримковская Анна Алексеевна и мэр города Ирпеня Маркушин Александр Григорьевич.

Пресс-конференцию начал генеральный директор МС "Добробут" Калашников Олег Владимирович. Он поделился планами на будущее и рассказал об основных стратегических целях сети.

"Сегодня "Добробут" – это ведущая Медицинская сеть, которая объединяет команду специалистов высшего класса в 17 медицинских центрах. Мы хотим стать ближе к нашим клиентам и дать возможность людям получать высококачественную медицинскую помощь. Именно это определило нашу стратегию на следующие несколько лет. "Добробут" выходит за пределы Киева, и первым шагом реализации этой стратегии стало открытие клиники в Ирпене", – сообщил Калашников Олег Владимирович, генеральный директор Медицинской сети "Добробут".

Мэр города Ирпеня Маркушин Александр Григорьевич отметил: "Многие жители Ирпеня и соседних городов ездят за медицинскими услугами в Киев. Я искренне рад тому, что Клиника "Добробут" открылась именно в Ирпене, потому что уже с сегодняшнего дня жители нашего города смогут получить высококвалифицированную помощь, не выезжая в столицу. Тот факт, что в нашем городе появилась клиника такого уровня, свидетельствует о том, что Ирпень – привлекателен для предпринимателей и инвестиций. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении!"

Ведущие специалисты новой клиники провели экскурсию для представителей СМИ и рассказали о преимуществах и новых услугах. В частности, МС "Добробут" впервые ввела VR-вакцинацию. Это новый подход к стандартной процедуре прививки, какой приемлем для всех типов вакцинации детей. С помощью шлемов виртуальной реальности обычная процедура превращается в увлекательное путешествие на сказочную планету.

Мероприятие прошло в теплой, непринужденной атмосфере. Гости получили множество приятных впечатлений и увидели клинику своими глазами.

Мы рядом!

Справка: Медицинская сеть "Добробут" — частная многопрофильная больница, которая успешно работает в Киеве с 2001 года и предоставляет широкий спектр медицинской помощи как на первичном уровне, так и на уровне высокоспециализированной медицины. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с Центром неврологии, Центр кардиохирургии, Клинический центр онкологии, Центр вертебрологии, стоматологию, Центр дерматологии и косметологии. Больше информации: www.dobrobut.com