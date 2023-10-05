UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
05.10.2023, 16:00

Медмагазин Ortop.ua – забота о вашем здоровье и комфорте

Цей матеріал також доступний українською
Медмагазин Ortop.ua – забота о вашем здоровье и комфорте - Фото

Медицинский интернет-магазин Ortop.ua объявляет о расширении ассортимента товаров и услуг. Отныне у нас можно купить всё, что необходимо для здоровья и комфорта: ортопедические товары, медтехнику для дома и больниц, оборудование для реабилитации и для пожилых людей, товары для красоты и здоровья, а также для мам и новорожденных.

Что можно приобрести

Ортопедические товары

Ортопедический интернет-магазин Ortop.ua предлагает огромный выбор обуви, стелек, ортезов, бандажей, ортопедических матрасов и подушек. Здесь каждый найдет необходимое средство для поддержания опорно-двигательного аппарата.

Медицинская техника

Магазин медтехники Ortop.ua предоставляет широкий спектр медицинской техники, начиная от глюкометров, тонометров, и заканчивая сложными аппаратами для больниц.

Оборудование для реабилитации и пожилых

Медмагазин предлагает заказать реабилитационные тренажеры, инвалидные коляски и прочие товары, которые значительно упрощают жизнь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Товары для красоты и здоровья

Косметические и гигиенические средства для поддержания красоты и здоровья.

Товары для мам и новорожденных

Вы можете оформить заказ на подгузники, молокоотсосы, стерилизаторы и многое другое для ухода за новорожденными.

Преимущества

Быстрая доставка Новой Почтой

  • В отделение, почтомат или домой: Мы понимаем, что время — ключевой фактор. Поэтому наша логистическая система работает как часы, обеспечивая быструю и точную доставку.

Бесплатные консультации специалистов

  • По телефону, мессенджеру, e-mail: Мы ценим ваш выбор и стремимся обеспечить наиболее полную информацию по каждому товару. Опытные консультанты всегда готовы прийти на помощь.

Удобные методы оплаты

  • Любой удобный для покупателя метод: Вариативность методов оплаты позволяет каждому клиенту выбрать наиболее удобный способ – от наличного расчета до оплаты онлайн.

Система накопительных скидок

  • Лояльность вознаграждается: Ваша постоянность и доверие не останутся незамеченными. Система накопительных скидок позволяет совершать покупки ещё выгоднее.

Гарантия

  • Безопасность и качество: Все товары сертифицированы и проходят строгий контроль качества, что гарантирует их эффективность и безопасность.

Выбирая медмагазин Ortop.ua, вы делаете ставку на качество, быстроту и надежность. Совершить покупку можно на сайте магазина, где представлен полный ассортимент товаров и услуг или связавшись с нашими менеджерами любым удобным вам способом. Добро пожаловать в мир заботы о вашем здоровье и комфорте!

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и оформить заказ!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Ortop.ua
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 