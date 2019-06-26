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26.06.2019, 15:35

Meizu Note 9 или Redmi Note 7?

Meizu Note 9 или Redmi Note 7? - Фото
Meizu Note 9 и Redmi Note 7 продолжают покорять

Как определиться с выбором смартфона

Смартфоны Meizu, как и смартфоны Redmi, продолжают покорять средний класс, предлагая конкурентные модели.

Если вы планируете купить гаджет с оптимальной стоимостью и хорошими заявленными характеристиками, то вам придется выбирать между представленными моделями. Эти устройства различны и похожи одновременно. Чтобы определиться с выбором, следует разобрать параметры каждого телефона и определить сильные и слабые стороны.

Компоновка и цена

Смартфоны Meizu Note 9 и Redmi Note 7 попали в одну ценовую группу. Приобрести телефоны вы сможете по одинаковой стоимости, поэтому цена – не главный критерий выбора устройства. Аппаратное обеспечение и другие характеристики – совпадают. Отличительная черта смартфона Meizu Note 9 – улучшенный и производительный процессор, что сказалось на работе и графике телефона.

Внешний вид

Визуально модели практически идентичны. Характеристики, которые свойственны их дизайну и внешнему виду:
• Гаджеты получили стеклянный корпус и широкую рабочую область.
• Камера расположена в каплевидном вырезе, который у Note 9 оказался меньшим. При этом Note 7 получил экран больше на 0,1 дюйм.
• Задняя часть представлена трехмерной панелью со сканером отпечатка пальцев. Оба телефона имеют разъемы по 3,5-мм, порт USB Type-C с поддержкой OTG.

Выбирать между моделями следует по индивидуальным предпочтениям. Смартфоны Meizu Note 9 получились компактными и удобными в то время, как Redmi Note 7 радует оригинальным градиентным окрасом задней панели.

Камера

Преимущество Meizu Note 9 во фронтальной камере, ее разрешение – 20 Мп. Redmi Note 7 получил селфи-камеру с разрешением в 13 Мп. При этом качество кадров хорошее при использовании обоих устройств. Модули основной камеры выдают практически идентичный результат. Гаджеты можно индивидуально настроить под условия освещения. Для среднего ценового сегмента оба флагмана показывают удовлетворительные результаты фотографии.

Автономность

Емкость батареи гаджетов – 4000 мАч. Они показывают одинаковую автономность во время прослушивания музыки, просмотра видео и прохождения игр. При нормальной эксплуатации телефонов хватает на 1,5-2 дня автономной работы. При полной загруженности и активном использовании устройства хватит на 1 день.
Выбирать между этими моделями рекомендуется только по индивидуальным предпочтениям. Стоимость устройств оправдывает заявленные параметры. Представленные гаджеты подойдут для реализации повседневных задач и создания интересного и яркого контента.

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Теги: смартфон
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