Международная конференция "Цифровые кредитные технологии": основные темы и тенденции

Коротко о событии. Технологии меняют финансовые услуги с начала этого десятилетия. Но финансовый сектор, который переживает резкий сдвиг, – это кредитный бизнес. Поскольку клиенты предпочитают цифровые платформы, финансовые учреждения изо всех сил стараются перейти на цифровые технологии. Кроме того, финансовые учреждения теперь ориентируются на клиентов поколения Z. Тенденции кредитования 2021 года заключаются в том, что кредиторы уделяют особое внимание соответствию ожиданиям заемщиков, использованию многоканальности и повышению эффективности выдачи кредитов. В рамках программы конференции мы обсудим тенденции кредитного бизнеса, которые будут определять отрасль в 2021 году. Присоединяйтесь к ключевым руководителям в сфере кредитования, чтобы быть в курсе последних инноваций, передового опыта и новых технологических решений, доступных на финансовом рынке.

Ключевые темы включают:

Кредитные риски и цифровая трансформации бизнеса. К чему готовиться в 2021?

Цифровые кредитные продукты, как выстроить грамотный переход финансовых учреждений

Кредитный бизнес в Азии. From Zero to Hero за 18 месяцев

Создание цифрового процесса оформления кредитных продуктов в крупнейших банках с использованием курьерской доставки

Автоматизация принятия кредитного решения. Построение кредитного конвейера

Удаленная идентификация

Как повысить эффективность принятия кредитного решения и др.

CASE STUDY. Цифровые методы оценки кредитного риска

Инновационные методы и технологии построения кредитного процесса и оценки рисков и многие другие.

Сайт конференции https://digital-lending.tech/

Организатор Business-Format: http://www.business-format.com.ua,

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