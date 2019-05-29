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29.05.2019, 17:42

Металлопластиковые окна: преимущества установки конструкций

Металлопластиковые окна: преимущества установки конструкций - Фото

Предлагаем вам сравнить цены на пластиковые окна на основании эксплуатационных характеристик

Выбирая окна известного бренда, покупатель платит за безупречное качество и долговечность использования. Рассмотрим подробнее окна ведущих компаний и разберемся, какие металлопластиковые окна лучше.

Окна отечественных и европейских изготовителей различаются по надежности и стоимости. Выбирая оконные системы популярного бренда, покупатель желает получить безупречное качество и долговечность использования. Рассмотрим окна ведущих компаний и разберемся, какие металлопластиковые окна лучше.

Выбираем металлопластиковые окна: сравнение характеристик и цен

Предлагаем вам сравнить цены на пластиковые окна на основании эксплуатационных характеристик и выбрать те, которые максимально подходят вам.

Какие металлопластиковые окна лучше выбрать в квартиру или дом?

Хорошие металлопластиковые окна выполняют множество задач. Ключевая из них в украинском климате — сбережение тепла.

Надежные окна гарантируют отличную теплоизоляцию, к примеру, когда на улице -5°С, температура внутри комнаты удерживается на отметке не менее +20°С. Летом окна обеспечивают защиту от жары и солнца.

Важная задача оконных систем — звукоизоляция, что особенно важно для оживленных районов.

Окна также защищают помещение от проникновения злоумышленников. Известные бренды модернизируют стойкость окон к взлому, большинство современных систем не поддаются открытию с наружной стороны.

Фирм, применяющих металлопластик для изготовления оконных конструкций, много: КВЕ, Rehau, Veka, Salamander, Schuko, Kommerling, и другие. Бренды предлагают широкий модельный ряд — от доступных по стоимости до премиум вариантов.

Материал профиля

Профиль оконных конструкций производится в основном из ПВХ, армированного металлом. ПВХ позволяет производить не только квадратные и прямоугольные окна, но также круглые и арочные, треугольные. Срок службы качественных металлопластиковых окон из профиля ПВХ 50–60 лет.

Толщина профиля

Профиль — это конструкция с перегородками внутри. Известные производители предлагают широкий модельный ряд, к примеру, посетив официальный сайт бренда Rehau можно выбрать конструкции с необходимой толщиной профиля, предпочтительными стеклопакетами и разнообразной фурнитурой.

Профиль разделяется на классы:

  • Класс А — наружные стенки от 2,8 мм, внутренние — от 2,5 мм. Они подойдут для квартир и домов, поскольку отлично сохраняют тепло и защищают от лишнего шума.

  • Класс В — наружные стенки 2,5 мм, внутренние — от 2 мм. Окна оптимальны для нежилых помещений. Они менее долговечны, хуже держат тепло и не обеспечивают шумоизоляцию.

  • Класс С —остальные профили, не включенные в стандарты А и В. К классу С не предъявляются высокие требования. При увеличении толщины профиля повышается его прочность и надежность. Современные профили производятся с толщиной внешних стенок от 3 мм.

Стеклопакеты и их параметры

Наиболее востребованный вариант стеклопакетов — двухкамерный из трех стекол и двух камер. Производятся также стеклопакеты с 3 или 4 камерами для чрезмерно холодных регионов. Однокамерные пакеты оптимальны для остекления лоджий, балконов.

Стекло, ламинированное триплексом, не поддается разбиванию, но если это произошло, нет острых осколков.

 

 

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Теги: Металлопластиковые окна
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