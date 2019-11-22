Микрокредит: отвечаем на 4 самых популярных вопроса о займах

Микрокредит – это небольшая сумма под ежедневный процент на небольшой период времени, как правило, на несколько недель. Компании, предоставляющие кредит на карту, лояльно относятся к людям с плохой финансовой историей и предпринимателям, которые не хотят показывать третьим лицам свою бухгалтерскую отчетность. Сегодня мы отвечаем на 4 самых распространенных вопроса, которые задают клиенты.

Может ли человек с «серой» зарплатой взять кредит в МФО

Ни для кого не секрет, что часть украинских работодателей выдает сотрудникам зарплату в конверте, отчитываясь перед налоговой лишь о «минималке». По статистике, треть украинцев получает именно такой «серый» доход.

Банки охотно сотрудничают лишь с теми людьми, которые получают достаточно высокий «белый» доход. Поэтому серая или черная зарплата могут стать серьезным препятствием на пути аудитории, которая хочет взять кредит на карту. А вот кредитные фирмы охотно выдают финансовые средства людям с любым уровнем и видом дохода.

Предоставляются ли займы при условии плохой кредитной истории

Все данные о кредитовании хранятся в едином украинском Бюро в течение десяти лет. Персональный рейтинг клиента может стать отрицательным, если он не возвращал деньги вовремя, а также предоставлял неправдивую информацию о себе. Если вы хотите взять кредит на карту, но не всегда вовремя возвращали займы ранее, смело обращайтесь в МФО! Есть большая вероятность, что займ вам одобрят.

Микрокредитные организации одобряют заявки 80% желающих. Даже если вы брали финансовые средства в других организациях, но еще не успели их вернуть, вам, скорее всего, все равно выдадут деньги.

Конечно же, такая лояльность – это не повод для невыплаты средств. Если такая ситуация случится, организация передаст долг коллекторам.

Можно ли выехать за границу, получив займ онлайн

Если клиент вовремя выплачивал долг и проценты, то никто не будет препятствовать его поездке за границу. Но вот если будет просрочка по выплате, и компания подаст в суд, передвижения должника могут быть ограничены.

В этом случае нужно либо выплатить долг полностью, либо реструктуризировать его, то есть договориться об отсрочке. Если банк откажется смягчить условия займа, можно взять кредит в микрофинансовой организации для выплаты предыдущего займа.

Имеет ли оферта юридическую силу

Оферта – это онлайн-договор, который фирма заключает с заемщиком при получении кредита на карту. Соглашаясь с офертой, клиент обязуется выплатить долг в соответствии с указанными в документе условиями. Как только вы кликнете «согласен с условиями», этот договор вступит в силу.

Оферта хранится в электронной системе и может быть предоставлена заемщику в распечатанном виде. Некоторые люди полагают, что электронный договор не имеет законной силы, но на самом деле эту сферу регулирует Закон «Об электронных документах и электронном документообороте».

Получить кредит на карту или наличными под ежедневный процент можно в компании Centro.Credit. Компания предоставляет до 15 тысяч на две недели под 2%. Деньги в долг могут получить люди с любым уровнем дохода, а также работники, получающие «серую зарплату» или плохой историей. Процедура оформления займа занимает всего 15 минут.