Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
18.08.2020, 12:18

Минцифры и Netpeak запускают курсы по интернет-маркетингу для предпринимателей

Минцифры и Netpeak запускают курсы по интернет-маркетингу для предпринимателей - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Проект предусматривает бесплатные 60-минутные онлайн-обучения на темы рекламных кампаний в Google Ads, SEO-оптимизации, email-маркетинга

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Netpeak запускает серию практических вебинаров «Интернет-маркетинг для предпринимателей. Практические вебинары от Дія.Бізнес и Netpeak».

Проект предусматривает бесплатные 60-минутные онлайн-обучения на темы рекламных кампаний в Google Ads, SEO-оптимизации, email-маркетинга.

Эфиры будут транслироваться на Facebook-странице Дія.Бізнес.

Для участия необходимо зарегистрироваться: https://forms.gle/sPkXgTFsMFPsYRHNA

Полный график эфиров:

25 августа 2020. Тема - Интернет-маркетинг: инструкция по эксплуатации. Спикер - Юрий Грузинский, Head of Enterprise Department, Netpeak.

1 сентября 2020. Тема - Типы рекламных кампаний в Google Ads. Спикер - Александра Захарова, Middle PPC-Specialist, Netpeak.

8 сентября 2020. Тема - Как вести рекламные кампании в Google Ads во время кризиса. Спикер - Николай Зуб, Middle PPC-Specialist Netpeak.

15 сентября 2020. Тема - SEO-оптимизация на этапе создания нового сайта. Спикер - Николай Новиков, Middle SEO-Specialist, Netpeak.

22 сентября 2020. Тема - Как продвигать мобильное приложение в Google Ads. Спикер - Максим Сокол, Middle Mobile PPC-Specialist, Netpeak.

29 сентября 2020. Тема - Email-маркетинг, который точно работает. Спикер - Денис Золотарев, Head of Email Marketing Department, Netpeak.

Напомним, что Дія.Бізнес - масштабный национальный проект по развитию предпринимательства, который имеет онлайн- и офлайн-составляющие. Онлайн-составляющая - это Национальная онлайн-платформа для предпринимателей https://business.diia.gov.ua. Офлайн-составляющая предполагает открытие в различных регионах Украины центров поддержки и хабов для предпринимателей. Кроме консультаций, предприниматели смогут представить свой продукт другим предпринимателям и получить обратную связь, пройти образовательные программы и получить дополнительные услуги. Харьков стал первым городом, где открылся центр поддержки предпринимателей Дія.Бізнес.

Netpeak - агентство интернет-маркетинга, которое с 2006 года помогает развивать бизнес онлайн более 2000 проектам в разных нишах и других странах. Основные специализации агентства: SEO, контекстная реклама (PPC), email-маркетинг, SMM, создание лендингов и продвижения мобильных приложений (ASO и ASA). Netpeak премиум-партнер Google, а с 2020 года еще и маркетинг- и премиум-партнер Facebook.

Отправить:
Распечатать:
Теги: предприниматели, минцифры, Netpeak
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 