Минцифры и Netpeak запускают курсы по интернет-маркетингу для предпринимателей

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Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Netpeak запускает серию практических вебинаров «Интернет-маркетинг для предпринимателей. Практические вебинары от Дія.Бізнес и Netpeak».

Проект предусматривает бесплатные 60-минутные онлайн-обучения на темы рекламных кампаний в Google Ads, SEO-оптимизации, email-маркетинга.

Эфиры будут транслироваться на Facebook-странице Дія.Бізнес.

Для участия необходимо зарегистрироваться: https://forms.gle/sPkXgTFsMFPsYRHNA

Полный график эфиров:

25 августа 2020. Тема - Интернет-маркетинг: инструкция по эксплуатации. Спикер - Юрий Грузинский, Head of Enterprise Department, Netpeak.

1 сентября 2020. Тема - Типы рекламных кампаний в Google Ads. Спикер - Александра Захарова, Middle PPC-Specialist, Netpeak.

8 сентября 2020. Тема - Как вести рекламные кампании в Google Ads во время кризиса. Спикер - Николай Зуб, Middle PPC-Specialist Netpeak.

15 сентября 2020. Тема - SEO-оптимизация на этапе создания нового сайта. Спикер - Николай Новиков, Middle SEO-Specialist, Netpeak.

22 сентября 2020. Тема - Как продвигать мобильное приложение в Google Ads. Спикер - Максим Сокол, Middle Mobile PPC-Specialist, Netpeak.

29 сентября 2020. Тема - Email-маркетинг, который точно работает. Спикер - Денис Золотарев, Head of Email Marketing Department, Netpeak.

Напомним, что Дія.Бізнес - масштабный национальный проект по развитию предпринимательства, который имеет онлайн- и офлайн-составляющие. Онлайн-составляющая - это Национальная онлайн-платформа для предпринимателей https://business.diia.gov.ua. Офлайн-составляющая предполагает открытие в различных регионах Украины центров поддержки и хабов для предпринимателей. Кроме консультаций, предприниматели смогут представить свой продукт другим предпринимателям и получить обратную связь, пройти образовательные программы и получить дополнительные услуги. Харьков стал первым городом, где открылся центр поддержки предпринимателей Дія.Бізнес.

Netpeak - агентство интернет-маркетинга, которое с 2006 года помогает развивать бизнес онлайн более 2000 проектам в разных нишах и других странах. Основные специализации агентства: SEO, контекстная реклама (PPC), email-маркетинг, SMM, создание лендингов и продвижения мобильных приложений (ASO и ASA). Netpeak премиум-партнер Google, а с 2020 года еще и маркетинг- и премиум-партнер Facebook.